Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬克龍訪成都｜與王楚欽孫穎莎等國乒對打 總統球技如何？｜有片

即時中國
更新時間：09:56 2025-12-06 HKT
發佈時間：09:54 2025-12-06 HKT

法國總統馬克龍昨（12月5日）晚已離開成都，結束對中國為期三日的國事訪問。而馬克龍在成都訪問期間，到訪了四川省體育館，和正在成都參加混團世界盃的中國乒乓球隊、法國乒乓球隊親切交流。

相關新聞：中法元首成都舉行非正式會晤 馬克龍晨跑被「野生捕獲」

馬克龍於周四（12月4日）晚抵達成都，昨天（5日）早上就在湖邊跑步，下午他與法國隊、中國隊進行交流，國際乒聯主席索林，中國乒協主席、乒羽中心副主任王勵勤陪同。

馬克龍與法國隊的菲利克斯-勒布倫搭檔，與國乒的王楚欽/林詩棟進行男雙對練。菲利克斯-勒布倫爆沖了一板，王楚欽隨後打出一記反手扣殺，贏得掌聲雷動。

相關新聞：馬克龍訪華｜新一對大熊貓於2027年落戶法國

接著，索林提議進行一場混雙交流，於是馬克龍與法國隊的女隊員帕瓦德，對陣奧運冠軍、世錦賽冠軍孫穎莎/王楚欽。

這3分半鐘的比賽，馬克龍數次嘗試接孫穎莎的發球，直到最後終於成功了一次。交流結束後，中國乒協秘書長何瀟向馬克龍介紹道，孫穎莎/王楚欽是巴黎奧運會的乒乓球混雙冠軍。

那麼馬克龍的乒乓球水平如何呢？只能說在國乒隊員不發力的情況下，能夠把球輕輕打回去，但基本上沒有什麼進攻能力。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
Threads@21acm0630
荃灣中心單位窗邊雜物起火 百人驚醒疏散 男戶主吸入濃煙不適
突發
6小時前
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影視圈
20小時前
TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟
TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟
影視圈
14小時前
大埔宏福苑五級火｜網傳穗禾苑揭發拆棚工人吸煙  遭即時解僱
大埔宏福苑五級火｜網傳穗禾苑揭發拆棚工人吸煙  遭即時解僱
突發
7小時前
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
飲食
22小時前
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
飲食
18小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 當局今出動推土機挖泥機清走竹棚
突發
3分鐘前
宏福苑五級火｜60年代邵氏女星超渡亡靈及祈福 曾嫁陳鴻烈長居香港 傳因第三者離婚
宏福苑五級火｜60年代邵氏女星超渡亡靈及祈福 曾嫁陳鴻烈長居香港 傳因第三者離婚
影視圈
11小時前
連鎖茶樓水壺縫隙暗藏曱甴 港人嘆「衛生情況堪憂」 網民稱非首次：睇見都唔想食！
連鎖茶樓水壺縫隙暗藏曱甴 港人嘆「衛生情況堪憂」 網民稱非首次：睇見都唔想食！
飲食
19小時前
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔燒賣牛雜名店「老虎岩」結業！宏福苑火災觸動老闆 體會珍惜當下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
飲食
2025-12-04 17:52 HKT