馬克龍訪成都｜與王楚欽孫穎莎等國乒對打 總統球技如何？｜有片

法國總統馬克龍昨（12月5日）晚已離開成都，結束對中國為期三日的國事訪問。而馬克龍在成都訪問期間，到訪了四川省體育館，和正在成都參加混團世界盃的中國乒乓球隊、法國乒乓球隊親切交流。

馬克龍於周四（12月4日）晚抵達成都，昨天（5日）早上就在湖邊跑步，下午他與法國隊、中國隊進行交流，國際乒聯主席索林，中國乒協主席、乒羽中心副主任王勵勤陪同。

馬克龍與法國隊的菲利克斯-勒布倫搭檔，與國乒的王楚欽/林詩棟進行男雙對練。菲利克斯-勒布倫爆沖了一板，王楚欽隨後打出一記反手扣殺，贏得掌聲雷動。

接著，索林提議進行一場混雙交流，於是馬克龍與法國隊的女隊員帕瓦德，對陣奧運冠軍、世錦賽冠軍孫穎莎/王楚欽。

這3分半鐘的比賽，馬克龍數次嘗試接孫穎莎的發球，直到最後終於成功了一次。交流結束後，中國乒協秘書長何瀟向馬克龍介紹道，孫穎莎/王楚欽是巴黎奧運會的乒乓球混雙冠軍。

那麼馬克龍的乒乓球水平如何呢？只能說在國乒隊員不發力的情況下，能夠把球輕輕打回去，但基本上沒有什麼進攻能力。