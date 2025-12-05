知名車評人陳震被全網禁言 疑與發布小米捐款馳援香港評論有關

在內地全網擁有逾2400萬粉絲的車評人陳震，周四（12月4日）深夜被抖音、小紅書等多個社交媒體禁言。主號被封之後，其本人通過另一個賬號「陳震同學的同學」發文回應稱：「好好反思一下………」據內媒稱，此前陳震因開勞斯萊斯發生車禍和對小米捐1000萬港元馳援香港火災發布評論等事多次上熱搜，引發質疑，可能與是次被禁言有關。

微博和抖音顯示，陳震的賬號「陳震同學」因違反法律法規和政策，目前處於禁言狀態。他在快手、小紅書和嗶哩嗶哩（B站）的賬號，也已被禁言。

相關新聞：勞斯萊斯逆行撞毀 車評人陳震：用了輔助駕駛

公開資料顯示，陳震是中國知名車評人，原「汽車之家」主持人，具有多年汽車評測類視頻主持經驗，評測視頻涵蓋上百個品牌車型，代表作有《越野路書》《震震有詞》《蘿蔔實驗室》等節目。

有網民在10月3日發布圖片，稱陳震疑因逆行發生交通事故。北京市交管部門10月4日通報，事故雙方均未涉酒涉毒，陳震負事故全部責任。

相關新聞：知名車評人陳震發生車禍 勞斯萊斯損毀嚴重 交警：負全責

陳震隨後發文道歉，稱「是我的問題，一切負面照單全收，全力配合解決問題中，不會有絲毫懈怠，事故經過以官方公告、車輛EDR數據為準」，表示將全力配合有關部門做好後續工作，補償對方相關損失。

此外，陳震近日在網上比較活躍，曾因涉小米電動汽車品牌的言論引發爭議。11月27日上午，「小米公益基金會」官微宣布，香港小米基金會捐贈1000萬港元，緊急馳援香港大埔火災救援。隨後，陳震帶話題發布微博稱：「不管出於什麼原因，但這事本身沒得黑，點讚～」其後，陳震在網上發布微博稱「表述不清」致歉。他亦被網民批評天天蹭小米熱度。

微博大V王瑋晨周五（5日）發文說：「陳震全平台被禁言，不知道具體是哪一條，他是幾乎每天都在陰陽某大廠（指小米），加上不停掛極端言論，煽動群體對立，之前還借（香港）火災捐款做文章。感覺哪個角度都夠他禁的了。」

陳震周五則繼續通過微博小號「陳震同學的同學」發文「出門搬磚」，有網民在這則貼文下留言「震哥性格就是好戰，但也確實容易被禁言，做自己有得有失」，陳震回應道：「反思，改正」。

陳震隨後也發布一則46秒的短片檢討稱「自作自受」，「其實冷靜下來想一想，這事兒很值得反思的點，在於流量很大，給大家帶來的更多應該是一些樂觀的正能量，而不是一些很激烈的言辭」。他稱會好好反思，吃一塹長一智。