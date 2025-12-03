廣東多地現「流動馬戲團」騙局 借雜技表演推銷「假藥酒」

近日，廣東多個街頭出現大同小異的叫賣聲，路上小貨車拉著大喇叭循環播放某某公園有免費馬戲團表演：「好消息，馬戲團來啦」「今晚7點XX分」「在XX公園公開演出」「免費觀看」「卡皮巴拉、小猴子、大蟒蛇表演」……廣東有網友發文表示：千萬別信！是騙人的。

雞腳掰斷抹藥即行得？

幾個月前，有內媒報道這些「馬戲團」在廣州各地走街串巷，近日有網友表示，這種表演又捲土重來，實在不堪其擾。此前，白雲區嘉禾、同德、金沙街等地不少網友都表示遇到過這種騙局。剛開始時有一點雜技表演，當吸引眾人圍觀後，這些人就開始賣藥油了。這些人在賣了藥油後，又扮可憐，讓在場的觀眾捐款，說跟他一起表演的那個孩子，父母雙亡，智商還有問題等。

有網友表示：「雜技團」表演很殘忍，套路是「把雞腿折斷」，然後塗上藥油復原，表演完就開始賣藥或者賣「三無產品」。回到家後，想著拿這藥油出來擦一下，才發現不對勁！藥油擦上腳，並沒有在現場試用的那種熱熱的感覺，感覺完全不一樣，有網友發文表示自己被騙了！

也有網友表示，這些「馬戲團」有時候只拿了一條大蛇出來，在眾人面前晃了晃，表演就結束了。在此提醒各位街坊，小心提防被騙，特別是家裡有老人家的，一定要提醒他們。

據內媒報道，實際上，這樣的場景不僅發生在廣州，類似的江湖騙局已出現在全國多地。

2025年10月30日，佛山南海萬科廣場南城甚至在電子屏上作出安全提示：「現廣場外非商場組織的活動，請勿圍觀，謹防受騙！」

據悉，這種騙局十幾年前，在全國多地已出現，套路大同小異，近日又捲土重來。

據大眾網2012年的一則報道，山東棗莊一商販通過「掰斷雞腳抹藥令其再次行走」的把戲兜售「萬能藥」。

當地衛生院醫生揭穿了其中「玄機」：「這種把戲以前就出現過，其實雞腿並沒有斷，只是商販把雞腿關節弄脫臼了，跟人的關節錯位再接好差不多是一個道理，與藥水沒有任何關係。」