催生新招？︱北大研究指生3胎死亡風險最低 網民群嘲：沒力氣上吊

內地為應對人口老化，近年不斷宣傳早生多生，常成網民熱話。近日，北京大學發表一項研究，指女生生育最少3-4名小孩，死亡風險最低。話題一度成為熱搜，網民大多嘲笑該研究離地，「確實，要照顧3-4名小孩，累得連上吊的氣力也沒有」。

稱多生一個乳癌風險降18%

綜合內媒報道，北京大學公共衛生學院孫點劍副研究員等學者，近日在《中華醫學雜誌（英文版）》發表一項《基於50萬中國男女的前瞻性佇列研究：子嗣數量與全表型疾病及死亡風險的關聯譜》的研究，在基於中國慢性病的前瞻性研究項目，對51萬名中國成年人進行12年的追蹤調查，以了解子女數量如何影響父母健康和壽命。

研究結果指，無子女者面臨更高的精神疾病、心血管疾病風險，患有慢性病的無子女男性和女性死亡風險分別比有子女者高37%和27%；但子女數量並非越多越好，女性每多生一個，乳腺癌風險降低18%，但膽石症風險增加4%。

女性患者的最低死亡風險出現在三到四個子女之間，呈現非線性關係，這表明生育對健康的影響是多維度的，既涉及子女提供的情感和經濟支援，也包括撫養壓力、生活方式改變等複雜因素的交織作用。

網民迅速將焦點對準女性生育3-4孩死亡風險最低一點上，紛紛留言嘲笑調侃，「人口斷崖下降，國家新式催生」、「如果多生就能長壽，秦始皇豈不該贏麻了」、「我要是養四個娃，沒病死先累死了」、「確實是沒力氣上吊了，畢竟直接累死了」、「生孩子要真有那麼多好處生育率能那麼低嗎」、「北大就研究這種東西嗎真是」、「這個研究的家庭生了幾個」。

也有網民質疑，研究者是否把相關關係當成了因果關係；也有網民指出，中國長期實行計畫生育，質疑調查抽樣方法。