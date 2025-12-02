中國式催生？︱避孕用品明年起徵13%增值稅 網民：哪個磚家的主意

內地2026年起，免稅逾30年的避孕用品或藥物，會被按13%稅率徵收增值稅。新措施引起網上熱烈討論，許多網民相信是官方為了催谷生育率，但不少人調侃「那便不做（愛）唄」、「是哪個磚家想出來的主意」。

閃電新聞報道，「增值稅暫行條例」第15條曾規定，避孕藥品和用具免徵增值稅；而在「增值稅法」第24條免徵增值稅的項目中，不再設有這一項。

網民笑言加稅後「要做(愛)」便要去拿免費避孕套。小紅書@小魚

從明年1月1日起，銷售避孕藥品將按照增值稅法規要求，開具相應的增值稅專用發票或普通發票。

報道表示，取消免徵增值稅政策，將對避孕藥品和用具的生產、銷售企業產生直接影響；企業需要重新評估成本結構，調整定價策略，並可能面臨市場競爭加劇的挑戰。隨著增值稅的徵收，避孕藥品的市場價格可能會上漲，從而增加消費者的購買成本。

許多網民議論新政策，「為了促進生育向前衝」、「還不如改成憑結婚證購買呢」、「催生繼續」、「催生組合拳」、「就是不解決根本問題」、「有沒有可能降低夫妻性生活次數呢」。