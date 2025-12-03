民企火箭｜朱雀三號首飛成功入軌 一級火箭回收任務失敗｜有片

中國民營企業藍箭航天自主研發的朱雀三號運載火箭成功首飛入軌，但一級火箭回收任務失敗。

圓滿達成核心目標

新華社報道，周三（3日），朱雀三號遙一運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空，按程序完成了飛行任務，火箭二級進入預定軌道，圓滿達成本次飛行任務的核心目標。不過，後續開展的一級火箭回收過程中突發異常狀況，未能按計劃實現軟著陸。

本次任務雖未實現預定火箭一級回收目標，但檢驗了朱雀三號運載火箭測試、發射和飛行全過程方案的正確性、合理性，各系統接口的匹配性，獲取了火箭真實飛行狀態下的關鍵工程數據，為後續發射服務、子級可靠回收可重復使用奠定了重要基礎。

據悉，研製團隊將盡快開展本次試驗過程的全面復盤與技術歸零，全力查明故障原因，持續優化回收方案，在後續任務中繼續推進可重復使用驗證。

朱雀三號是中國首款旨在實現可重複使用的大型液體運載火箭。本次發射被視為中國商業航天邁向可重複使用火箭技術的關鍵一步。此次發射原定於11月29日進行，因故推遲至今日實施。

據官網披露，朱雀三號全箭總長76.6米，整流罩直徑5.2米，採用藍箭航天自研天鵲系列液氧甲烷發動機，一子級採用9台TQ-12B發動機，二子級配置1台TQ-15B真空發動機。根據藍箭航天的設計，朱雀三號一次性任務低軌運載能力達21.3噸，航區回收任務達18.3噸，返場回收任務達12.5噸，其未來火箭一子級可重複使用次數可達20次。

2023年8月，朱雀三號項目立項，五個月後完成垂直起降回收百米級飛行試驗。去年9月，朱雀三號完成垂直起降回收十公里飛行試驗，這是實現回收復用最為關鍵的節點之一。

