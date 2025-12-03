情趣公仔︱「幼女」「孕婦」被揭電商任賣 東莞惠陽市監：煞停生產扣查物品

近期，跨境電商平台希音（SHEIN）因銷售帶有兒童色情特徵的公仔一事，陷入輿論漩渦，內媒調查發現，國內電商平台也有類似情況。在淘寶、京東、拼多多、抖音、小紅書等平台上，居然售賣有兒童色情特徵的情趣娃娃（公仔），而這些電商平台上帶有兒童特徵的情趣娃娃的源頭是位於廣東惠州的工廠。報道曝光後。

惠陽市監局3日指，已立即暫停涉事企業的生產，接受調查，並會對惠陽全區開展專項排查，加強對這類企業的監管。東莞市市場監督管理局企石分局3日晚通報，指涉嫌生產銷售兒童色情特徵的企業，已被依法查封扣押相關物品調查，並會在鎮內展開專項執法檢查。

售數百元到上千元 甚至可定製

據《澎湃新聞》調查報道，從電商平台的隱晦關鍵詞搜索並下單產品，一路溯源至惠州、東莞的生產廠房，揭露一條「兒童色情特徵」公仔橫跨生產、銷售的灰色產業鏈。

內媒記者調查發現，各大知名網購平台檢索「童顏公仔」「女童公仔」等，跳出來的不是單純的兒童玩偶，而是身高70厘米到1.4米，有兒童面龐和體態的硅膠或者TPE製品，價格從數百元到上千元（人民幣，下同），評論區有很多「用著很舒服」「很仿真」等露骨的性暗示。商家發來的實物影片，展示了硅膠玩偶性器官。

調查追蹤至廣東的源頭工廠，發現當地有多間工廠生產帶有兒童色情特徵的公仔，此外還生產「孕婦公仔」。目前生產情趣公仔的材料主要有兩種，一種叫硅膠，一種叫TPE（熱塑性彈性體），即熱塑性彈性體，前者的價格更貴。

報道指，購自「JAY手辦空間」的硅膠公仔「完全是小孩體態」，附贈的《產品使用說明書》稱本品為成人用品，製造商為「惠州市大樹智能科技有限公司」，且宣稱該公司專業生產實體公仔，出口96個國家和地區。

內媒記者更實地前往廣東惠州、東莞兩地暗訪源頭工廠。位於廣東惠州惠陽區的「惠州市大樹智能科技有限公司」廠內一具具已開模完成的硅膠公仔裸體掛在輸送帶上，密密麻麻，外面用塑料包裹著，若隱若現，有的頭部尚未安裝，包括兒童款。有工人表示「做一個硅膠公仔，差不多五個小時」、「為滿足不同客戶需求，公司提供包括兒童頭型在內的上百種頭部模具。」「有需要可以定製」。內媒記者發現，身高為1.6米的「孕婦公仔」也出現在報價表中供選擇。發貨均以「健身用品」名義進行。

報道稱，另一間廣東東莞市今都尉模特道具有限公司，據工人稱主要代加工TPE和硅膠材質的公仔，以電商代理為主，在淘寶、京東、天貓等平台銷售。其舉例，一款TPE材質的成人款公仔，不帶任何功能，價格在1500元左右。娃娃的類型同樣分成人款和兒童款。

當局回應

報道曝光後，廣東東莞、惠州兩地表示，多部門正介入。東莞市監局工作人員表示，該單位的執法人員聯合公安部門已前往涉事公司進行核查。

3日上午，惠州市惠陽區市監局工作人員表示，針對上述報道披露的事件，惠陽區相關領導高度重視此事，已召集多部門進行聯合研判。

同日，惠陽區委宣傳部一名工作人員亦表示，當地相關部門正在處理此事。