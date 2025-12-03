建行跳槽泰禾女高管受賄超過3000萬 被判囚14年

內地嚴打涉及政商「旋轉門」的金融反腐。中國建設銀行女高層黃曦利用職權，協助福建私企泰禾集團進入建行特定客戶名單，隨後於2018年跳槽泰禾擔任副總裁，收受對方給予的3000萬元（人民幣，下同）「安家費」，並領取千萬年薪。黃曦因受賄罪被判有期徒刑14年，成為最高人民法院依法懲處政商「旋轉門」的典型案例。

最高人民法院、最高人民檢察院上月28日聯合發布6件依法懲治金融領域職務犯罪典型案例，其中披露了一則「黃某受賄案」。據澎湃新聞報道，案中的黃某即為建行機構業務部原總經理、泰禾集團原執行副總裁黃曦，「黃某森」為泰禾集團董事長黃其森。

相關新聞：新華人壽保險原董事長李全 貪逾2億判死緩

61歲的黃曦在建行工作逾30年，曾任總行公司業務部副總經理、投資銀行部副總經理；自2013年起，相繼擔任總行投資銀行部總經理、資產管理部總經理、機構業務部總經理。2018年，黃曦跳槽泰禾集團，分管資金部。泰禾老闆黃其森早年是建行福建分行員工。

黃曦在建行工作逾30年。 新華社資料圖

憑職權助進入特定客戶名單

案情披露，2016至2018年，黃曦利用建行高層的職權，直接或通過其他人，為黃其森實際控制公司進入建行特定客戶名單等提供幫助。雙方約定，由黃其森先以「安家費」名義給予黃曦部分費用，待黃曦進入泰禾後，再以「薪酬」名義繼續給予錢款。

2018年3月，黃曦收受黃其森3000萬元「安家費」後，從建行辭職，並於2018年8月加入泰禾，約定工資每年500萬元，獎金500萬元。截至2022年3月，泰禾給予黃曦財物共計4268萬元，另有「薪酬」1011萬元未支付。此外，黃曦還非法收受財物333萬元。

收受3000萬「安家費」

案件在吉林省白城市中級人民法院審理，法院最終判決黃曦有期徒刑14年，罰款400萬元。黃曦上訴，但被駁回。至於黃其森，今年8月，泰禾集團公告稱，董事長黃其森因涉嫌違法被遼寧省新民市監察委員會實施「留置」措施。

近年官方強調堅決治理政商「旋轉門」，主要針對卸任高官轉投私企不法牟利。不少大企業熱衷於請金融系統的官員擔任高管，看中的就是其人脈資源、熟悉政策等。近年除了金融系統官員落馬外，也有不少「下海」的財金官員被重翻老帳。

其中一例是原中國銀監會農村中小金融機構監管部主任姜麗明2016年離職，不久轉任中國恆大副總裁，2023年4月被開除中共黨籍。官方指她處心積慮謀劃離職，之後繼續利用原職務影響謀取私利，是「逃逸式辭職」和政商「旋轉門」的典型。