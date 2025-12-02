臭味襲校園︱貴州醫大疑漏煤氣 數百學生半夜全員疏散
更新時間：15:20 2025-12-02 HKT
發佈時間：15:20 2025-12-02 HKT
發佈時間：15:20 2025-12-02 HKT
貴州醫科大學宿舍2日凌晨懷疑洩漏煤氣，濃烈氣味瀰漫校園，數百名學生要緊急疏散避險。校方指，經查氣味源自校外，目前正在查找洩漏點，事件中無人受傷。
外部洩漏飄入校園
據網民深夜反映，貴州貴安新區的貴州醫科大學，凌晨後陸續有學生反映，聞到疑似煤氣的刺鼻氣味。
校方接報後，緊急疏散數百學生到禮堂、圖書館避難。至凌晨5時後，校方確認安全後，才讓學生陸續返回宿舍。
《正在新聞》報道，貴州醫科大學後勤管理處及貴陽市應急管理局回應指，事故屬外部洩漏，並非校內煤氣管道漏氣。
由於外部的味道傳到校內，氣味較重。學校出於學生安全考慮，緊急讓學生避難。氣味的範圍主要在校內A區。
目前沒發現洩漏點，正在擴大範圍排查，已關閉總閘，無人受傷。
最Hit
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
2025-12-01 15:40 HKT
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
2025-12-01 12:40 HKT
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友 為比賽激減167磅
2025-11-30 23:00 HKT