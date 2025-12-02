Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

臭味襲校園︱貴州醫大疑漏煤氣 數百學生半夜全員疏散

即時中國
更新時間：15:20 2025-12-02 HKT
發佈時間：15:20 2025-12-02 HKT

貴州醫科大學宿舍2日凌晨懷疑洩漏煤氣，濃烈氣味瀰漫校園，數百名學生要緊急疏散避險。校方指，經查氣味源自校外，目前正在查找洩漏點，事件中無人受傷。

外部洩漏飄入校園

據網民深夜反映，貴州貴安新區的貴州醫科大學，凌晨後陸續有學生反映，聞到疑似煤氣的刺鼻氣味。

校方接報後，緊急疏散數百學生到禮堂、圖書館避難。至凌晨5時後，校方確認安全後，才讓學生陸續返回宿舍。

《正在新聞》報道，貴州醫科大學後勤管理處及貴陽市應急管理局回應指，事故屬外部洩漏，並非校內煤氣管道漏氣。

由於外部的味道傳到校內，氣味較重。學校出於學生安全考慮，緊急讓學生避難。氣味的範圍主要在校內A區。

目前沒發現洩漏點，正在擴大範圍排查，已關閉總閘，無人受傷。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
00:57
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死 勞福局：10外傭罹難30人失聯
突發
1小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
7小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
2025-12-01 15:40 HKT
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視問題 由法官主持 承諾報告全面公開
01:31
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視8大問題 由法官主持 承諾報告全面公開
政情
6小時前
00:31
消息稱：警國安處邀前區議員廖成利到元朗警署會面
突發
2小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
2025-12-01 12:40 HKT
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
5小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
2小時前