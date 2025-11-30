大學新勢力｜企業家「下場辦學」 分數線超傳統名校

近年來多位知名企業家紛紛「入局」辦大學，除虞仁榮外，「玻璃大王」曹德旺出資創辦的福建福耀科技大學也於今年開始招收本科生。這些新型研究型大學來勢兇猛，錄取分數線超過了不少傳統名校。

福耀科技大學由福耀玻璃工業集團創始人曹德旺出資100億元人民幣創立，現任校長為前西安交通大學校長、「網紅校長」王樹國。學校於今年9月對外招生，首批設定材料科學與工程、電腦科學與技術、機械與先進製造等8大學院。在湖南、江西、廣西等省，今年該校的錄取分數線已超過很多「985」名校（入選1998年「985工程」的重點大學），包括廈門大學部分專業。

寧波東方理工大學近日正式揭牌。中新社

「新民辦大學」何以吸引高分考生？福耀科技大學常務副校長徐飛告訴上海《文匯報》，新型研究型大學「新」在打破體制束縛，實現理事會治理、學科交叉前置、師資全球競聘和資源高度集約。一方面學校專業設置高度聚焦人工智能、積體電路等前沿領域，課程嵌入企業真實課題，就業方向明確；一方面校方師資力量雄厚，比如福耀科技大學已聘請15位海內外院士、56位全球前2%頂尖科學家，71.2%的教師具有海外教育或工作經歷。此外相較傳統名校1：15的師生比，福耀科大的師生比逼近1：5，資源相當投入密集。