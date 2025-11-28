「洗頭」甲骨文引爆猜字瘋潮 專家開估網民哀號話認輸

古漢字起源甲骨文，近日成為網上熱門討論焦點，有人將一個狀似洗頭的甲骨文放上網，邀請民眾「猜猜它是誰」，引起熱烈反應。不過，當專家揭開答案後，卻又一地「眼鏡碎」，紛紛抱怨「估唔到」。

吸引逾2000留言討論

據上游新聞報道，內地社交平台近日出現一則「猜猜甲骨文這是什麼字」的帖文，引發廣大網民興趣，熱烈討論可能的答案。

引起猜字風的甲骨文，形狀是有「一人彎身探向盛器，似有線條自頭部垂落」。網民紛發揮想像力，「這不就是在洗頭嗎」、也有人認為「像在吐」。

帖文迅即吸引逾2000條留言，反映民眾對這個甲骨文的「真身」很好奇，較多人估的分別是「吐」或「沐」。

安陽師範學院甲骨文資訊處理教育部重點實驗室主任劉永革表示，查看字形圖片後明確表示，掀起網上大討論的甲骨文，雖然形態與「盜」字相似，但卻不是經過學界確認的甲骨文，更不是「沐」字。

西南大學漢語言文獻研究所、出土文獻綜合研究中心李發教授也持類似觀點。他認為，圖片中央的圖形可能來自書法創作。「書法中為了藝術效果，會對結構進行調整，有時不完全符合文字學依據。」

劉永革從「盜」字甲骨文的構形解釋，「上方的三點水表示『涎』，體現出『對財物垂涎而偷取』的含義，是該字本義來源。」至於網友解讀成「吐」或「洗頭」，他認為反映的是現代讀者基於圖像直覺的本能反應。

李發進一步指出，單純「看圖說話」是公眾認識古文字最常見的誤區。「漢字是活的文字，要將古文字置於動態發展的過程中觀察，尋繹其演變的軌跡。文字是記錄語言的符號，認識古文字還需要瞭解文字記錄語言的方式。」

「面對古文字，大眾最容易犯的就是『憑感覺猜』。」劉永革提醒，甲骨文中象形字只佔很小一部分，判斷字義應該去專業的網站去查。「如喜歡甲骨文，就去『殷契文淵』平台等權威資料庫查詢，每個甲骨文字都經過了專家校對。」