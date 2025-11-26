廣州公布標識英譯規範 叉燒官方英文名係……

廣州近日公布2025版《廣州市公共場所英文標識譯寫規範》，解決過去譯名不統一、不精準等問題，其中廣東標誌性食品之一的叉燒，英文獲正名為「Char Siu」。

部份沿用外國字典

據《南方都市報》報道，廣州市委外辦24日消息，近日公布的2025版《廣州市公共場所英文標識譯寫規範》，是2022年的升級版，重點破解過往標識譯寫不統一、表達不通用、文化適配不足、專業術語不精準等痛點，進一步最佳化城市語言環境，讓公共標識指引更清晰易懂，全面提升廣州國際化形象與涉外服務質效。

《規範》一方面明確統一的標準化譯寫準則，著力強化譯寫的精準性、規範性；一方面深度融入廣州本土文化基因，在市政交通、文旅娛樂、餐飲住宿等場景，系統補充廣州城市道路、經典粵菜、特色景點等標識譯寫規範，讓公共標識既貼合國際交流通用需求，又彰顯鮮明的廣州城市特質，真正實現標準統一與本土韻味的有機融合。

2025版《規範》聚焦九大重點領域，涵蓋通則、市政交通、文旅娛樂、體育、教育、醫療衛生、餐飲住宿、商業金融、政務九大部分的公共標識；同時將標識劃分為功能設施資訊、警示警告資訊、限令禁止資訊、指示指令資訊、說明提示資訊等大類，分類清晰、覆蓋全面。

相較於2022版《規範》，2025版《規範》對經典粵菜的英文翻譯進行了詳細規定和解釋：

7.4.2.1 具有中國特色且被外國人廣泛接受的傳統食品，如餃子、包子、糭子、饅頭、火燒、煎餅、肉夾饃、油條等，本著推廣漢語及中國餐飲文化的原則，可以用漢語拼音拼寫。

7.4.2.2 具有中國特色且已被國外主要英文字典收錄的，使用漢語方言或音譯拼寫的菜名，仍保留其原拼寫方式。如：餛飩譯作Wonton。



7.4.2.3 已成為英語外來詞並收入權威英語詞典的中國菜名和食品名稱，保留其原譯名。如：豆腐譯作Tofu，叉燒譯作Char Siu。

7.4.2.4 中文菜餚名稱無法體現其做法及主配料的，使用漢語拼音，並用圓括號標示註釋。如：油茶譯作Youcha（Stir-Fried Flour Tea)。

7.4.2.5 以菜餚的主料為主，配料或湯汁為輔的中餐菜餚，可採用「主料（名稱/形狀）+With/in+配料/湯汁」的翻譯原則，如：龍蝦湯米粉譯作Vermicelli in Lobster Soup。

7.4.2.6 以菜餚的烹製方法為主，原料為輔的中餐菜餚，可採用「做法（動詞過去分詞）+主料（名稱/形狀）+With/in+配料/湯汁」的翻譯原則，如：青芥芝士焗原貝譯作Baked Scallops With Green Mustard & Cheese；上湯焗澳龍譯作Baked Australian Lobster in Gravy。

7.4.2.7 以菜餚的形狀或口感為主，原料為輔的中餐菜餚，可採用「做法（動詞過去分詞）+形狀/口感+主料+配料」的翻譯原則，如：玉免餃拼蝦餃譯作Bunny-Shaped Dumplings and Shrimp Dumplings。

7.4.2.8 以菜餚的人名或地名為主，原料為輔的中餐菜餚，可採用「做法（動詞過去分詞）+主輔料+人名/地名+Style」的翻譯原則。

7.4.2.9 含義模糊的菜餚，翻譯時指明其原料，如：荷塘月色譯作Lotus Root Slices, Sweetened Beans and Celery。