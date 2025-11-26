亞冠盃｜「中日大戰」成都上演 賽前當局要求球迷「文明觀賽」

11月25日晚，在四川成都舉行的2025-2026賽季亞冠精英聯賽（AFC）東亞區第五輪比賽中，成都蓉城隊主場1比1戰平日本廣島三箭隊。由於該賽事在中日關係緊張背景下上演，賽前日本駐重慶總領館向日僑發布安全提醒，而多名成都球迷也收到當局通知，被要求「文明觀賽、禮貌待客」。

當地多名球迷稱，賽前收到派出所、社區人員來電或短信通知，被要求「文明觀賽、禮貌待客」，不能作出過激言行。成都警方當天也對球場周邊實施交通管制，附近停滿警車。大批便衣警察在開賽前數小時進入球場待命，分佈看台各個區域。客隊日本球迷僅75人，他們被安排在高層看台，一旁保安人數甚至超過客隊球迷數量。兩隊最後1比1戰平，現場沒有傳出不愉快事件。

在日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張之際，日本政府也對可能出現的突發事態保持警惕。日本駐重慶總領館在賽前提醒觀賽球迷及當地日僑避免捲入糾紛，呼籲日僑勿直接前往體育場。出於安全考慮，客場觀賽的廣島球迷被要求乘坐專用巴士進出賽場。

亞冠精英聯賽日本神戶勝利船隊客場對陣上海申花隊的比賽，周三（26日）晚將在上海舉行。中國體育記者豐臻在微博發文稱，上海申花的主場和成都蓉城一樣，都會嚴格控制入場人數及現場氛圍。​​​

