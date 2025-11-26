Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞冠盃｜「中日大戰」成都上演 賽前當局要求球迷「文明觀賽」

即時中國
更新時間：12:30 2025-11-26 HKT
發佈時間：12:30 2025-11-26 HKT

11月25日晚，在四川成都舉行的2025-2026賽季亞冠精英聯賽（AFC）東亞區第五輪比賽中，成都蓉城隊主場1比1戰平日本廣島三箭隊。由於該賽事在中日關係緊張背景下上演，賽前日本駐重慶總領館向日僑發布安全提醒，而多名成都球迷也收到當局通知，被要求「文明觀賽、禮貌待客」。

相關新聞：中日交惡｜河南「東京大飯店」改名「開封歡迎你」惹熱議

當地多名球迷稱，賽前收到派出所、社區人員來電或短信通知，被要求「文明觀賽、禮貌待客」，不能作出過激言行。成都警方當天也對球場周邊實施交通管制，附近停滿警車。大批便衣警察在開賽前數小時進入球場待命，分佈看台各個區域。客隊日本球迷僅75人，他們被安排在高層看台，一旁保安人數甚至超過客隊球迷數量。兩隊最後1比1戰平，現場沒有傳出不愉快事件。

相關新聞：中日惡化｜賴清德發帖吃壽司籲遊日聲援高市 國台辦：媚日賣台醜陋無底線

在日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張之際，日本政府也對可能出現的突發事態保持警惕。日本駐重慶總領館在賽前提醒觀賽球迷及當地日僑避免捲入糾紛，呼籲日僑勿直接前往體育場。出於安全考慮，客場觀賽的廣島球迷被要求乘坐專用巴士進出賽場。

相關新聞：中日惡化｜擔憂安全 日本栃木縣小山市取消到海南參與國際會議

亞冠精英聯賽日本神戶勝利船隊客場對陣上海申花隊的比賽，周三（26日）晚將在上海舉行。中國體育記者豐臻在微博發文稱，上海申花的主場和成都蓉城一樣，都會嚴格控制入場人數及現場氛圍。​​​
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前