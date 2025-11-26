Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日惡化｜擔憂安全 日本栃木縣小山市取消到海南參與國際會議

即時國際
更新時間：10:30 2025-11-26 HKT
發佈時間：10:30 2025-11-26 HKT

中日關係惡化，影響民間交流。日本栃木縣小山市取消參加下月在中國海南島舉行的一場國際會議，小山市市長和當地約20名初中生原計劃參會。小山市負責人稱，取消原因是隨著日中關係惡化，對能否確保安全出現擔憂。

據日本共同社報道，小山市官方周二（25日）透露上述消息，並稱原計劃參加的是12月在中國海南島舉行的「第一屆亞洲濕地學校網絡會議」。中國、韓國、印度等國的教育負責人計劃出席，有渡良瀨蓄洪池的小山市也收到邀請。

相關新聞：中日惡化｜共同社：日企代表團押後訪華 原定下周見中國商務部長

小山市負責人說：「學生們很熱心地做了準備，（取消計劃）令人非常遺憾。」

共同社上周報道稱，中日因台灣議題僵持不下，已有交流會面活動和訪華計劃被取消或延期。中國商務部長王文濤原定周二與日本企業訪華團的會面，因中方要求而延期。由於會面延期，原定11月24日至27日的訪華計劃本身也被推遲。

相關新聞：中日惡化︱親子交流團東京變成都 維多利亞教育機構：審慎評估安全及不確定因素

此外，有消息人士稱，愛知等六縣的日中友好協會與中國駐名古屋總領事館的交流活動，原定11月29日至30日在日本福井縣蘆原市舉行，也已取消。

相關新聞：中日惡化｜傳北京要求航空公司削日本航班至明年3月 旅客退訂潮擴大

沖繩縣教育委員會早前也說，縣內高中生等約20人原定11月29日對上海學校展開為期約兩周的研修活動已取消。中方通過委託單位聯絡稱無法進行接待，詳細理由不明。沖繩縣教委負責人說：「可能受到了與中國關係惡化的影響」。

