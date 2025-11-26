Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日交惡｜河南「東京大飯店」改名「開封歡迎你」惹熱議

北宋定都東京，即今天的河南開封市。有開封網友近日發圖指，開封市東京大飯店水塔上面的字換了，由「東京大飯店」易名「開封歡迎你」，暫時不知道是否與最近中日交惡有關。

網友：《東京夢華錄》改名《開封夢華錄》？

有網友調侃，《水滸傳》裏面魯智深出家的東京大相國寺也要改成開封大相國寺？有網友說：《東京夢華錄》要不要改名《開封夢華錄》？也有網友說，「進一步倒退回包公大酒店」。

東京大飯店位於開封市鼓樓區迎賓路，上世紀八、九十年代曾經盛極一時，但大概2010年左右已停止運營。該飯店曾是當地知名地標，周邊交通便利，鄰近包公湖、博物館等景點。

有開封網友發出3張圖，寫道：作爲包公湖附近的地標之一，之前每次路過，都會和朋友開玩笑說，「店」沒了，但「東京大飯」還在。今年六月發現「店」補上了，心想這也是好起來了。今天下午再路過時，發現整體都換成了「開封歡迎您」，一個時代結束了。

也有開封網友發圖證實，開封市東京大飯店最後一個水塔上面的字換了。

