野生飛機︱山東麵廠被揭製「三無飛機」 賣家：機床都是通用的

央視記者「放蛇」調查，發現山東有製麵條的工廠，同時以二手零件、生鏽螺絲粗製濫造飛機，在農田試飛。針對「三無飛機」，當地已成立聯合調查組查核。

直升機¥9萬有交易

據央視財經23日報道，有民眾報料指，有人在短片平台分享「農民造飛機」，拍片展示自製飛機及試飛過程，有人更聲稱可以提供技術支援或預訂機型，部份「野生」直升機僅售約9萬元人民幣。

報道指，有知情人士介紹，這些民間粗製濫造的飛機，材料、結構均無專業認證，生產標準因人而異，安全無保證。

央視記者成功「放蛇」，到了山東濱州鄒平市魏橋鎮一間製麵條的工廠，參觀飛機的製造車間。

賣家承認，工廠的主要業務是生產麵條，因為生產面條的機床與製造飛機的機床能夠通用，所以找了幾個人成立了飛機製作工作室，賣麵條的同時做起了定製飛機的生意。

報道指，現場的飛機機身污穢、螺絲生鏽，就連試飛地點都是在農田改造的道路，且飛行員無飛行執照，存在巨大安全隱患。



據瞭解，自制飛機買賣主要依靠飛行交流群及二手平台，形成隱秘交易鏈條。一些賣家製作的飛機使用生鏽零件或二手發動機，卻聲稱無安全問題，且賣家大多未持飛行執照。

四川有賣家稱其飛機能飛上3000米，速度可達每小時100千米，一批能做二十架。

山東鄒平24日發佈情況通報，鄒平市成立由發改、市場監管、公安、工信、交通等單位組成的聯合調查組，赴現場對曝光問題進行全面調查，在查清事實的基礎上，依法依規嚴肅處理。同時，將在全市範圍內進行排查，發現問題嚴肅整改。