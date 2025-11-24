Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

草書大獎賽冠軍被取消 疑個別評委做手腳

即時中國
更新時間：09:09 2025-11-24 HKT
發佈時間：09:09 2025-11-24 HKT

第二屆「中國書法大廈杯」大獎賽近日舉行，青年書法家延志超創作的草書作品獲評特等獎，獎金高達50萬元（人民幣，下同）。但其作品引發爭議，組委會最終取消該作品獲獎資格，直指有「個別評委做手腳」。延志超批評組委會損害其名譽權，將進行維權。

「這樣的書法都能獲獎？」本次賽事設置6個特等獎，單項獎金高達50萬元，總獎金超過600萬元，堪稱當下中國獎金最高的書法展覽，賽事評審採用網絡直播，但延志超的草書作品引發網民質疑。

微信公眾號「書法大廈藝術中心」前日稱，由於網民反映強烈，組委會調查發現，草書組個別評委私自與其他評委串聯拉票，經查閱打分原始資料，發現多名評委留下改分痕跡，為該件作品大幅度提高了分數。

公開資料顯示，延志超是北京師範大學書法博士，中國書法家協會會員。內地極目新聞引述延志超表示自己無辜，「有些網民認為不公正，因為9名評委中有一個是我的老師張旭光」，但「他並沒有給我打高分，其評分只排第三」。

 

