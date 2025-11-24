Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「假證定制」︱電商平台「白卡」 死亡證亂賣 ¥800隨意選購

即時中國
更新時間：08:50 2025-11-24 HKT
發佈時間：08:50 2025-11-24 HKT

「假證定制」業務在內地電商和社交平台死灰復燃。花費800元（人民幣，下同）不但能「按需定制」多種國家機關證件和金融票證，還可以買到「本人」的精神診斷報告（港稱「白卡」）和死亡證明。內地警方表示會跟進處理。

假證件形成黑色產業

近日，湖北隨州男子20萬元娶的新娘卻是詐騙慣犯引發關注。此案中，「新娘」尹某某用假名字、假身份，6次網購虛假「B超」（超聲波）單、流產手術資料，向多名男子索要彩禮、引產手術費，直至一場婚禮後騙局暴露。

內地封面新聞實測發現，國家機關證件、金融票證在電商平台上正被肆意偽造、買賣，形成黑色產業。

記者隨機選擇店舖，發現虛假的懷孕「B超」單、引產手術單，以及出生證明、數額百萬的銀行存單，甚至本人的病危通知書、死亡證明也有售賣。

有店舖聲稱「醫院裡有的都有」「要啥證件都能做」。一家店鋪裡，800元就可買到本人的精神診斷報告和死亡證明。該報記者將有關線索提供給電商平台所在地的杭州警方，工作人員表示會跟進處理。

 

