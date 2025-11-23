Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳機場碼頭至澳門再添新航線 單程70分鐘直達

即時中國
更新時間：21:32 2025-11-23 HKT
發佈時間：21:32 2025-11-23 HKT

深圳機場碼頭再添新航線。今日（23日）起，深圳機場碼頭至澳門外港碼頭航線正式啟航，計劃每天往返各1班，航行時間單程約70分鐘。自此，機場碼頭往返澳門的船班增至每日3班。

深圳機場碼頭是國家一類客貨口岸，距深圳機場T3航站樓約3公里，是寶安區直接聯通香港、澳門的唯一交通節點。

此次開通的深圳機場碼頭至澳門外港碼頭航線，每艘船可載客388人次，運營初期計劃每天往返各1班，航行時間單程約70分鐘，未來將根據市場情況逐步加密船班。

深圳⇋澳門70分鐘直達。

該航線運營方、信德集團董事長何超瓊表示，將以航線開通為起點，共同探索和構建「文旅交通綜合體」，拓展更多交通模式，助力國家實踐「人享其行、物暢其流」的美好願景，讓灣區人民感受到「路通心聯」「從深出發」的便利與溫暖。

深圳機場集團相關負責人表示，引入擁有悠久運營經驗、豐富通航點和現代化船隊的合作夥伴，將有效增強機場碼頭在區域航運網絡中的樞紐地位，為深圳機場進一步挖掘「空海聯運」優勢提供有力支撐。機場碼頭也將以此次合作為契機，系統推進侯船樓、客運泊位等基礎設施的升級，持續完善公共交通網絡，實現「海陸空」多式聯運無縫銜接，提升旅客集散效率。

隨著粵港澳大灣區交通互聯互通持續深化，深圳與香港、澳門的跨境人員往來愈發密切。深圳機場憑借多而全的國內航點、頻密的班次以及相對較低的機票價格，吸引諸多香港、澳門居民來深乘機。據統計，今年1月—10月，在深圳機場乘機出發的港澳旅客達到62.2萬人次，同比增長11.1%，「單周破萬」已成常態。

