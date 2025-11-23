黛安芬退出中國市場 12月31日起停止營運

德國內衣品牌黛安芬（Triumph）宣布，12月31日起停止在中國大陸的營運。

黛安芬的官方微信公眾號上周五（11月21日）發布「關於Triumph集團從中國大陸市場戰略撤離的告知函」，稱Triumph集團決定自12月31日起停止在中國大陸的營運，同時提到黛安芬各線下門店將陸續停止營運，最遲至12月31日晚上10時。

據《第一財經》報道，部分商場內的黛安芬門店近期已經準備撤櫃，有些專櫃正在進行折扣清倉甩賣。

對於撤離中國大陸市場的原因，有業內人士認為，雖然黛安芬的品牌知名度高，但隨著其他本土品牌崛起，市場競爭激烈。

澎湃新聞報道稱，黛安芬定位於中高端。天貓旗艦店顯示，品牌基礎款內衣的定價大多在每件200元至500元（人民幣，下同），部分高端款式產品定價可達近千元。且目前一片式、無感內衣等新品快速迭代，相比之下，黛安芬的產品比較陳舊。與此同時，電商平台的銷售量越來越大，也導致黛安芬的線下門店銷售受到影響，加之商場租金成本和人工等成本高企，都使得黛安芬的整體經營壓力變大。

澎湃新聞引述東北證券8月發佈的女性內衣行業研報稱，目前中國女性內衣市場競爭激烈、格局分散，前五名品牌集中度僅為6.2%，而黛安芬並沒有位列其中。