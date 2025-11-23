Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黛安芬退出中國市場 12月31日起停止營運

即時中國
更新時間：18:32 2025-11-23 HKT
發佈時間：18:31 2025-11-23 HKT

德國內衣品牌黛安芬（Triumph）宣布，12月31日起停止在中國大陸的營運。

黛安芬的官方微信公眾號上周五（11月21日）發布「關於Triumph集團從中國大陸市場戰略撤離的告知函」，稱Triumph集團決定自12月31日起停止在中國大陸的營運，同時提到黛安芬各線下門店將陸續停止營運，最遲至12月31日晚上10時。

據《第一財經》報道，部分商場內的黛安芬門店近期已經準備撤櫃，有些專櫃正在進行折扣清倉甩賣。

對於撤離中國大陸市場的原因，有業內人士認為，雖然黛安芬的品牌知名度高，但隨著其他本土品牌崛起，市場競爭激烈。

澎湃新聞報道稱，黛安芬定位於中高端。天貓旗艦店顯示，品牌基礎款內衣的定價大多在每件200元至500元（人民幣，下同），部分高端款式產品定價可達近千元。且目前一片式、無感內衣等新品快速迭代，相比之下，黛安芬的產品比較陳舊。與此同時，電商平台的銷售量越來越大，也導致黛安芬的線下門店銷售受到影響，加之商場租金成本和人工等成本高企，都使得黛安芬的整體經營壓力變大。

澎湃新聞引述東北證券8月發佈的女性內衣行業研報稱，目前中國女性內衣市場競爭激烈、格局分散，前五名品牌集中度僅為6.2%，而黛安芬並沒有位列其中。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前