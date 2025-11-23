Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

羽球運動員廈門泳池溺亡 兩救生員「只看不救」致沉水近30分鐘｜有片

即時中國
更新時間：17:30 2025-11-23 HKT
發佈時間：17:30 2025-11-23 HKT

11月17日，內地一名男子在廈門市一室內游泳池游泳時，不幸溺水身亡。家屬稱先後有兩名救生員察看都沒有施救，直至第3名救生員過來才發現問題。沉水到被撈出水面，時間持續近30分鐘。

多部門已介入

據《新京報》報道，事發17日廈門市銀豐溫泉。家屬表示死者35歲會游泳，事前未飲酒。據家屬提供的閉路電視畫面，事發近30分鐘後，泳池工作人員才將溺水者撈上岸。

據內媒報道，溺水男子的岳母柳女士（化姓）21日稱，她們趕到時女婿已沒有呼吸，送到醫院後，醫院就宣告其救治無效死亡，死因為溺水身亡。家屬隨後報警，從現場調取了閉路電視。

從閉路電視畫面可見，出事是在室內游泳池裡，泳池有四個泳道，溺水男子是在最右邊泳道出事。當時泳池裡僅有二三人游泳，一名救生員就在男子沉水處站著，不時低頭看水中，但沒有施救。約5分鐘後，又有一名救生員過來，觀察了一下沉水男子就走開了。直到第三名救生員過來，才發現問題。這時三人才找來桿子將人撈到岸上。從男子游到終點沉水，到被撈出水面，時間持續近30分鐘。

柳女士又稱其女婿是羽毛球二級運動員，穿腳蹼游泳是他的一個小愛好。

家屬稱，該游泳池出事後第二天仍在營業，20日已停業。廈門市同安區文化和旅遊局工作人員稱，銀豐溫泉目前處於暫停營業狀態。

廈門同安區汀溪派出所回應稱，事發當天有民警到現場進行處置，目前事故仍在調查中。汀溪鎮政府工作人員表示，多部門已介入處置。
 

