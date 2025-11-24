貴州80後校長靠「玩」加鋤頭 帶學校「升呢」7級變全縣第四

貴州一所在全縣只排11名的「野雞中學」，在體育教師出身的校長帶領下，將運動精神灌注校園，創設16個體育社團，帶領學生用鋤頭在粟米田開闢出一個泥地足球場，所有學生每日也有充足運動量，成功營造「以體樹人」的氛圍，讓學生學習更專注，成功帶領學校晉身為全縣排名第四的中學。

粟米田闢出泥地足球場

貴州黔西南州普安縣羅漢鎮羅漢中學校長歐陽謙，也是該校舊生。羅漢中學位處偏僻山坡，學生多是留守兒童，是名符其實的簡陋鄉村中學。\

歐陽謙2012年回到母校任教，兩年後成為創校以來首位體育老師，因沒場地、空間和資源，當時體育課長期開不足。

歐陽謙2000年升任校長，想到兒時成績不好很自卑，直至一次拔河比賽拿到全鎮第一獲讚後，意識到孩子總想獲肯定，而運動場正好能滿足這份追求，於是成為校長後，便大力推動「以體樹人」的理念，讓每位學生也能享受運動樂趣，從中培養出堅毅心志，追逐夢想。

為了增加學生的活動量，歐陽謙帶領學生在粟米田，用鋤頭、畚箕等農具，耗時一個多月，開墾出一個泥地足球場。之後，他也常常落場和學生一起踢波。

此外，歐陽謙又設立了羽毛球、籃球、跳繩等16個體育社團，讓每個同學都能找到自己喜歡的運動。

招生人數倍增

在羅漢中學，大課間學生們都要走出課室。所有學生都可以挑選喜愛的體育項目。在歐陽謙看來「以體樹人」的關鍵不在於體育場地有多好，而是讓孩子們愛上體育。讓他們在運動中建立自信，繼而在學習上奮發圖強。

校長積極推動體育，除了讓學校的足球隊，在2022年出征縣賽，一舉拿下男女足雙料冠軍外，羅漢中學中考成績從全縣第11名躍升至第4名。今年，更有一名女生以優異成績考入全國頂尖的寧波鎮海中學——她的體育，也是滿分。

學校排名上升，也讓更多家長願意把子女送來就讀，不再擔心子女只顧體育，耽誤學習。歐陽謙指，原先去縣裡、去市裡上學的孩子，也陸續轉學回來了，「去年學校招了100多名學生，今年有200多名。」

歐陽謙總結他的教育理念說：「桃花開在春天，梅花開在冬天。每個孩子都有自己的花期。我們用體育等各種方式，把孩子們留在學校，等待他們開花。」