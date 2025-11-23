跨欄女神｜吳艷妮總結本年賽季除全運會還有一遺憾 媽媽發聲回擊網友惡評

全運會女子100米欄吳艷妮摘銀，賽後她崩潰大哭。領獎台上的她，難掩遺憾之情。隨後有網友批評吳艷妮，吳艷妮媽媽在全運會賽後發聲回擊網友質問：「就因為你討厭她的自信？」此外，吳艷妮在微博發文回顧2025賽季，稱亞錦賽的銅牌和全運會的銀牌上，都落有自己不甘的淚水。

淚灑賽場是覺得對不起教練家人粉絲

11月22日消息，吳艷妮媽媽在全運會賽後發聲稱：「誰的四年不是四年，你們可以心疼冠軍的四年，但也不能不允許別人心疼吳艷妮的四年。」

全運會女子100米欄吳艷妮摘銀，賽後她崩潰大哭。領獎台上的她，難掩遺憾之情。隨後有網友評吳艷妮「半瓶開香檳」，不應話說太滿。吳艷妮媽媽回懟惡評，「就因為賽前她說是奔著冠軍去的？就因為你討厭她的自信？吳艷妮的成績厚度，不該說要去奪冠嗎？」

她還指出吳艷妮非常堅強：「她沒有不尊重冠軍，完賽就擁抱祝賀，她只是覺得對不起教練家人粉絲落淚，她沒有打算放棄，她哭完了就說明年再來。」

11月19日晚，第十五屆全國運動會田徑項目女子100米欄決賽中，四川名將吳艷妮未能實現奪冠目標。儘管跑出12秒85的本賽季個人最好成績，但她仍以0.04秒之差負於廣東選手劉景揚，收穫銀牌。

賽後，吳艷妮情緒低落：「其實12秒8幾對我來說強度不是很大，這個成績我跑過。全運會的備戰周期非常長，沒有拿下這個冠軍，對我來說是遺憾的。」

教練楊輝賽後對吳艷妮說：「要用正常的心態來面對勝敗，本來體育精神就是這樣子，在頒獎台上應該微笑來對待熱情的觀眾。你已經很棒了，做得很好。」

11月22日，吳艷妮發文告別2025賽季，稱這一年，經常累到不想說話，但實現了許多夢寐以求的突破：在室內世錦賽上首次闖入世界大賽的半決賽，並擁有第一個國家紀錄；第一次站上世錦賽跑道，終於拼齊了奧運會、世錦賽、室內世錦賽和鑽石聯賽——這田徑四大世界級賽事的完整版圖。不過，亞錦賽的銅牌和全運會的銀牌上，都落有自己不甘的淚水。她感恩每一個支持過她的人。剩餘五六年的職業生涯內，會全力以赴。

