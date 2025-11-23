Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地三股冷空氣接連來襲 廣東甲型H3N2流感病例持續上升

即時中國
更新時間：15:09 2025-11-23 HKT
發佈時間：15:01 2025-11-23 HKT

內地今日（23日）起將接連受到3股冷空氣影響，其中今明兩日的一股冷空氣，將自西向東影響全國大部分地區，北方局部地區氣溫將急降約10度；甘肅、青海北部、內蒙古和東北等地將有降雪。中東部今日仍然持續偏暖，長江以南普遍接近或超過20度。但是，25日至27日以及29日前後還將再有冷空氣來襲，氣溫將頻繁波動，流感風險也隨之加大。廣東省發燒門診就診人數呈上升趨勢，近一半檢測出是流感患者，以甲型H3N2為主。

升降溫節奏快

據內地氣象部門，11月24日至25日，隨著冷空氣快速東移南下，西北地區東部、東北地區、華北、黃淮等地都將出現明顯降溫，內蒙古東南部、遼寧西部等地單日降溫幅度將達10℃左右。

25日開始，又有一股較強冷空氣將自北向南來襲，中東部大部地區將有4℃至8℃降溫，部分地區降幅可達10℃至12℃。這股冷空氣過後，29日前後還將有冷空氣影響全國。

氣溫呈現頻繁波動，升降溫節奏快。廣東省人民醫院感染科主任醫生黃晶：「近期醫院發燒門診的就診人數呈上升趨勢，近一半檢測出是流感患者。」

據廣東省疾控，11月3日至9日，急診流感以甲型H3N2為主，並提醒廣東流感活動水平呈持續上升態勢，已經進入流行期，建議老年人、慢性病患者、兒童等重點人群，在沒有禁忌症的情況下，盡快接種疫苗。
 

