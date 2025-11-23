Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

豪車碰瓷黨︱買二手名車自製意外 「車房」助拆零件呃逾億保險

即時中國
更新時間：13:20 2025-11-23 HKT
發佈時間：13:20 2025-11-23 HKT

上海近日破獲一個豪車碰瓷黨，犯罪分子貸款買二手名車再自製意外，並由串通好的車房將維修的車輛加重「傷勢」，以索賠、滋擾等方式在保險公司騙取逾億人民幣保險賠償。警方已拘捕逾80人。

投訴滋擾逼保險公司就範

據央視報道，上海公安經偵部門今年5月，與保險公司分析上海的汽車理賠資料時發現可疑，部分豪車全損出險率存在異常、背離行業均值。

相關新聞：自殘式碰瓷｜騎呢男打汽油針入屁股自製發炎 扮醫療事故呃診所¥3萬

與此同時，保險公司在進行賠付時發現，前來索賠的並不是車主本人，而是一個所謂的中介團夥。警方調查發現，部分豪車發生的交通事故可能涉嫌人為惡意製造，目的就是騙取高額保險理賠金。

警方發現，有犯罪分子以融資租賃公司貸款購買二手豪車之後，嫌疑人再以幾千甚至幾萬元的好處費，僱傭車手故意製造交通事故。

從車手背景來看，他們都有貨車司機從業經歷，駕駛經驗豐富，他們製造事故時也專門尋找大型車輛。

警方通過梳理案例發現，這些車手經常選擇傍晚或是夜裡作案，地點也大多選在偏僻道路，以此增加作案的隱蔽性。

民警介紹：「車手駕駛這些豪車，會選取前車在變道的時候，一個加速追上去，那麼前車往往就會被認定為全責。」

犯罪分子之後會將損毀豪車交予同夥的車房「維修」，但實際是加重汽車的損毀程度或拆走貴重零件，以索取更高賠償。

犯罪分子之後會以惡意投訴、上門滋擾等方式，逼保險公司理賠，前後騙取逾億元人民幣保險金。

警方目前已拘捕逾80名疑犯，案件仍在調查中。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
12小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前