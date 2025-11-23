豪車碰瓷黨︱買二手名車自製意外 「車房」助拆零件呃逾億保險

上海近日破獲一個豪車碰瓷黨，犯罪分子貸款買二手名車再自製意外，並由串通好的車房將維修的車輛加重「傷勢」，以索賠、滋擾等方式在保險公司騙取逾億人民幣保險賠償。警方已拘捕逾80人。

投訴滋擾逼保險公司就範

據央視報道，上海公安經偵部門今年5月，與保險公司分析上海的汽車理賠資料時發現可疑，部分豪車全損出險率存在異常、背離行業均值。



與此同時，保險公司在進行賠付時發現，前來索賠的並不是車主本人，而是一個所謂的中介團夥。警方調查發現，部分豪車發生的交通事故可能涉嫌人為惡意製造，目的就是騙取高額保險理賠金。

警方發現，有犯罪分子以融資租賃公司貸款購買二手豪車之後，嫌疑人再以幾千甚至幾萬元的好處費，僱傭車手故意製造交通事故。

從車手背景來看，他們都有貨車司機從業經歷，駕駛經驗豐富，他們製造事故時也專門尋找大型車輛。

警方通過梳理案例發現，這些車手經常選擇傍晚或是夜裡作案，地點也大多選在偏僻道路，以此增加作案的隱蔽性。

民警介紹：「車手駕駛這些豪車，會選取前車在變道的時候，一個加速追上去，那麼前車往往就會被認定為全責。」

犯罪分子之後會將損毀豪車交予同夥的車房「維修」，但實際是加重汽車的損毀程度或拆走貴重零件，以索取更高賠償。

犯罪分子之後會以惡意投訴、上門滋擾等方式，逼保險公司理賠，前後騙取逾億元人民幣保險金。

警方目前已拘捕逾80名疑犯，案件仍在調查中。