中美合拍︱經典動畫IP跨界融合 《我的哪吒與變形金剛》下月央視開播

中美關係趨緩，備受關注的中美合拍系列動畫《我的哪吒與變形金剛》前日官宣，將於12月6日在中央電視台少兒頻道首播。據悉該動畫將中國神話人物哪吒與風靡全球的美國變形金剛兩大經典IP跨界融合，預告片顯示哪吒在劇中可變身為「機甲形態」。該項目2019年發布預告片後就沒有下文，一度被認為無限期擱置，時隔多年終於定檔，許多中外動漫迷都期待不已。相關話題衝上熱搜後，網民調侃「小時候的盜版連環畫照進現實」。

▍中國組 ▍

據央視少兒頻道官方消息，《我的哪吒與變形金剛》將於12月6日至12月14日每晚8點30分播出，共52集。內媒「每日經濟新聞」報道，該動畫由央視動畫與美國孩之寶公司聯合製作，於2017年7月立項，2019年公布預告，2024年調整片名，被視為「中美動畫合作的一座里程碑」。

組成聯盟對抗反派勢力

該部動畫改編自2003年播出的央視經典動畫「哪吒傳奇」，動畫劇情圍繞哪吒與變形金剛組成聯盟對抗反派勢力展開。故事主角包括家喻戶曉的哪吒、雷震子、石磯娘娘、霸天虎等角色，還將全新引入小學生角色作為故事視角，通過兒童幻想設定串聯起跨文化角色聯動的冒險主線。預告片畫面顯示，哪吒在劇中可變身為機甲形態，中國神話角色如石磯娘娘、土行孫等也以變形金剛形象登場。

由於2019年發布預告片後就沒有下文，該項目一度被認為已無限期擱置，今次項目定檔令中外許多動漫迷期待不已。目前該項目的商業布局已啟動，圍繞該動畫形象開發的系列玩具及衍生品已在國內市場發售，涵蓋了變形金剛形態的哪吒、風火輪變形玩具等多個產品線。

玩具及衍生產品已發售

相關話題衝上微博熱搜後，引來不少網民圍觀討論。有人連打3個問號表示震驚，也有網民直呼「真正的魔丸和靈珠」「哪吒和變形金剛混搭很邪門」。一位網友寫道：「我小時候還在地攤上買過孫悟空大戰奧特曼，變形金剛大戰哥斯拉，奧特曼大戰變形金剛，葫蘆小金剛大戰奧特曼，小時候的盜版連環畫照進現實了」。