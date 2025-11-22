遼寧11歲童輟學賣烤腸養病父 官方：多方面已介入協助

遼寧有11歲男童在街擺檔賣烤腸賺錢，維持與腦梗父親及自己的生活，惹來外界關注。據知情人士指，男童在6歲起已輟學照顧病父，長期在當地某小學外賣烤腸幫補生活。事件曝光後，當地多個部門介入解決孩子入學、生活的問題。

傳6歲起已擺檔撐家計

據極目新聞報道，近日有網民反映，遼寧海城市西關小學，有11歲男童貓熊（小名），每日獨自擺攤賣烤腸，擔心貓熊的學業和生活。



11月21日，知情人士羅老師告訴記者，因男孩父親患有腦梗，靠打零工維持生計，母親多年前離家，男孩輟學多年擺攤補貼家用。

海城市委宣傳部新聞科工作人員表示，他們已關注此事。21日上午，海城市教育局、市民政局，貓熊父子倆所在社區負責人，西關小學和前進小學的校長，以及當地社會工作部和社會志願者團隊工作人員已上門進行幫扶，分工負責解決孩子的入學、生活的後續問題。

該工作人員稱，據調查了解，11歲的貓熊一直沒有入學。至於其父親熊先生的工作，當地民政部門會根據其身體條件進行後續幫扶。其間，熊先生表示，非常感謝熱心市民和網友的幫助，但他本人沒有在網上平台發布捐款二維碼，請網友注意甄別，謹防受騙。