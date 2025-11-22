照片被侵權反被索賠 攝影師怒告「視覺中國」獲賠¥1.5萬

持續兩年多的攝影師起訴視覺中國侵權一案終於迎來進展。11月20日，攝影師戴建峰在其微博發文稱，自己起訴「視覺中國」銷售自己拍攝的照片並「非法索賠」一事，法院判決「視覺中國」賠償1.5萬元（人民幣，下同），並在官網首頁公開道歉。

控訴歷時兩年多

據《紅星新聞》報道，11月20日，攝影師戴建峰發布微博稱，「對於我起訴視覺中國銷售我的照片並向我非法索賠之事，經過長達兩年的訴訟，近日，天津市和平區⼈民法院作出一審判決。一審判決確認視覺中國的侵權行為，要求其賠償，並在官網首頁公開道歉。」戴建峰還在微博中公布了部分判決書。

一審判決書（部分）截圖。

視覺中國發給戴建峰投訴他侵權的郵件。

攝影師戴建峰發文。

2023年8月，戴建峰曾發布微博稱，接到「視覺中國」電話稱自己的公眾號侵權，要求索賠，之後收到了對方的郵件，其中包括100多張照片和兩種解決方案：購買素材套餐或者500元一張購買這些照片。戴建峰發現，這些侵權照片是自己的作品，且自己並未與視覺中國合作。該微博當時引發大量討論。

「視覺中國」方面卻認為授權來源合理合法，於是戴建峰就向法院提起訴訟，要求停止侵權、公開聲明消除不良影響並賠償。

據判決書，法院認定「視覺中國」侵犯了戴建峰《銀河下的村莊》作品的信息網絡傳播權和署名權，判決其在官網首頁位置連續48小時刊載聲明，用以消除影響；賠償戴建峰經濟損失及維權合理支出共計15000元。法院駁回了戴建峰的其他訴訟請求，認定「視覺中國」銷售戴建峰的另外100餘幅作品不構成侵權。

據戴建峰表示，自己和Stocktrek有合作，2016年授權在全球範圍內非獨家代理銷售其作品，但有約定這些照片不能在中國銷售。Stocktrek Images與全球知名圖片庫Getty Images在2006年簽署協議，授權Getty及其全球代理網絡進行分銷。2016年，Getty Images向「視覺中國」出具《授權確認書》，指定「視覺中國」作為其在中國境內的唯一授權機構，有權展示、銷售和許可他人使用Getty Images提供給其的所有圖片。

報道指，11月21日，「視覺中國」回應稱，尊重法院的判決。