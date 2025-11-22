小米潛水錶不能潛水？ 官方：惡意捏造堅決維權

近日，內地有網民自稱戴小米潛水錶在海洋潛水時手錶進水，售後維修後被告知「潛水錶不建議潛水用」，引發熱議。對此，小米公司發言人稱，相關報道經查證完全失實，是惡意捏造、誤導性傳播，將堅決依法維權。

用戶咨詢產品為標準版

內地網民拍短片講述「前三天每天三潛，手錶的表現都不錯。第四天，我發現手錶進水了。」聯繫售後，提出退貨申請。售後稱潛水錶進水是人為因素損壞，不能退貨也不能免費維修。多次溝通後，小米售後同意免費維修，「郵寄維修時，要求維修原因不能寫『潛水進水』。後來修好了，售後明確告訴他，這隻小米潛水手錶，他們不建議潛水用。」

網民「花大價錢買Xiaomi Watch S4 Sport，客服竟說不建議下水」的發文！」以及短片中「客服支支吾吾」的錄音一放，評論區網民紛紛留言「潛水表變觀賞表？」「這是收智商稅吧？」

據內媒報道，網傳短片中的「問題手錶」，根本不是主打潛水的Xiaomi Watch S4 Sport，而是它的「普通版兄弟」Xiaomi Watch S4標準版。標準版雖有5ATM防水，但壓根沒做潛水認證。

小米回應

11月21日，小米公司發言人官方微博發布《關於Xiaomi Watch S4 Sport潛水功能的說明》，當中指出，網上近日流傳「博主吐槽潛水手錶不能潛水，客服回應：有防水功能但不建議下水使用」相關短片的內容完全失實。對惡意捏造、誤導性傳播、侵害公司聲譽或商業權益的行為，將堅決依法維權。前述相關短片中展現的錄音中，向客服咨詢的產品為Xiaomi Watch S4 標準版，並非通過潛水認證的Xiaomi Watch S4 Sport，堅決反對這種「移花接木」、混淆視聽的行為。

小米又列出兩隻小米手錶的功能簡介：

- Xiaomi Watch S4 標準版通過 5ATM 防水等級認證，並未做潛水認證，也從未聲稱有可潛水功能。

- Xiaomi Watch S4 Sport 通過 5ATM 防水等級認證，通過 SGS EN13319 國際潛水認證，認證編號為SZES240500316501。

發文指出，Xiaomi Watch S4 Sport 支持最深40米的休閒水肺潛水、自由潛水和儀表潛水等多種模式。但此類通過EN13319潛水認證的手錶，均需避免熱水淋浴、桑拿、溫泉、跳台跳水、高壓沖洗等場景，以及高速水流的直接衝擊。

發文又指，前述媒體提及的案例中，用戶持Xiaomi Watch S4 Sport，經售後檢測認定符合質保條件，與用戶確認後為其更換前殼顯示模組和防水膠圈，產品已恢復潛水功能。但過程中，客服人員關於產品經由維修後謹慎觀察涉水表現的表達不盡嚴謹，造成用戶對後續潛水場景的使用心存疑慮，對此深表歉意。已與用戶取得聯繫，並獲得用戶理解。同時也進行了服務標準的全面自查自檢，以保障後續服務質量提升。

