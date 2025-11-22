Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖南「姦師」案︱2高中生姦殺罪成囚終身 喊冤16年湘高院駁回申訴

更新時間：12:30 2025-11-22 HKT
發佈時間：12:30 2025-11-22 HKT

湖南冷水江2009年發生女教師被姦殺案，事後2名高中生遭判無期徒刑。2名犯人事後一直喊冤拒寫悔罪書換減刑，雙方父母16年來一直奔走求翻案。湖南高院21日通報，經複查，駁回2犯人申訴，維持無期徒刑原判。

看黃片後相約犯案

案件發生於2009年8月25日晚，湖南冷水江鹼廠子弟小學41歲英語老師劉雲，被發現上身赤裸倒在冷水江製鹼廠11棟居民樓天台，身有多處傷口，送院證實不治。

警方事後拘捕當年均17歲的高中生劉滸及謝偉。案情指，2人案發當日晚上，在球場一起在手機觀看色情影片後，約定帶木棍找常常在晚上到天台散步的劉雲，2人以拳棍擊暈劉雲後實施強姦再逃去。

案件於2010年8月一審，以2人犯罪動機、作案目標的確定、作案的經過等基本事實均作了有罪供述，二人供述的整個作案過程完整，且部份內容為非親身經歷而不可知的細節。由於2人犯案時僅17歲，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

劉滸及謝偉隨即提出上訴，否認犯案，二審被駁回上訴，維持原判。

死者身上僅有第三者DNA

劉滸及謝偉一審被判刑後，劉滸母親許小紅及謝偉父親謝國東，16年來一直四出申訴，指案中疑點重重，包括死者身上並無2被告的DNA，而被發現留在被害人身上的DNA，則屬於第三者，認為2被告無罪。

2名被告亦在判刑後，拒絕寫悔罪書換取減刑，堅持喊冤。

湖南高院21日的通報中，指出經複查，原審認定事實清楚，證據確實、充分，定罪精準，量刑適當，審判程序合法，申訴理由不能成立，維持原判。

對於被害人身上DNA屬第三者。通報中指出，2被告強姦被害人時均未有射精。案發時因天雨，有多人參與搶救等原因，生物物證遭到破壞，未在死者身上檢驗出劉滸及謝偉的生物成分。

第三者僅猥褻屍體

至於第三者的DNA，是在死者衣物上發現。至2018年6月，經DNA比對鑑定，發現屬於一名叫張琦的疑犯。

2019年3月17日，警方拘捕張琦後，張琦承認猥褻劉雲屍體。2023年3月16日，冷水江市人民法院以張琦犯強制猥褻罪判處有期徒刑四年六個月。

通報中又指，公安機關在調查罪證過程中，取證程序符合法律規定，未發現存在刑訊逼供行為。 

而許小紅及謝國東則因包庇罪，在2010年8月19日分別判處有期徒刑四年和有期徒刑三年，緩刑三年。

 

