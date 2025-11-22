Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

違反體育精神？男生Cos遊戲角色短跑奪冠 校方取消成績引爭議｜有片

即時中國
更新時間：12:02 2025-11-22 HKT
發佈時間：12:02 2025-11-22 HKT

近日，廈門松柏中學的一名男學生在校運會穿裙子戴假髮扮演遊戲角色參加短跑比賽，結果在奪冠之後校方以「違反體育精神」為由取消其成績，引起爭議。

穿裙戴假髮比賽

據網上流傳影片，事情發生在11月20日，廈門市松柏中學舉行校運會，一名男生參加短跑比賽，穿著裙子，戴著假髮，卻依然以很大的領先優勢奪得冠軍，而在衝過終點線之後，他摘下假髮進行慶祝。

然而，該學生的成績最終被取消，學校給出的理由是「違反體育精神」，他所在班級的精神文明班級獎評選資格也被取消。而該男生的同學表示，他扮演的其實是遊戲角色。

對此，廈門松柏中學工作人員回應稱，後續將發布通告回應此事，廈門市思明區教育局工作人員則表示，相關科室已介入處置，會促進校方與學生的溝通，教育引導學生。

網民點睇？

有網民支持學校的決定，表示：「校運會是正式體育賽事，需保障公平性。若允許奇裝異服，可能引發模仿或干擾比賽秩序。個人行為導致班級失去評獎資格，則體現違規需擔責的集體意識。」

但也有網民對於學校的決定感到不滿：「若服裝違規，應在賽前檢錄時制止，而非賽後取消成績，該男生未作弊、未干擾他人，純粹依靠實力奪冠，符合更快、更高、更強的體育精神，而且裙裝與假髮未提供競技優勢，並且其他學校也有類似的情況發生卻未被處罰。」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前