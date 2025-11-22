違反體育精神？男生Cos遊戲角色短跑奪冠 校方取消成績引爭議｜有片

近日，廈門松柏中學的一名男學生在校運會穿裙子戴假髮扮演遊戲角色參加短跑比賽，結果在奪冠之後校方以「違反體育精神」為由取消其成績，引起爭議。

穿裙戴假髮比賽

據網上流傳影片，事情發生在11月20日，廈門市松柏中學舉行校運會，一名男生參加短跑比賽，穿著裙子，戴著假髮，卻依然以很大的領先優勢奪得冠軍，而在衝過終點線之後，他摘下假髮進行慶祝。

然而，該學生的成績最終被取消，學校給出的理由是「違反體育精神」，他所在班級的精神文明班級獎評選資格也被取消。而該男生的同學表示，他扮演的其實是遊戲角色。

對此，廈門松柏中學工作人員回應稱，後續將發布通告回應此事，廈門市思明區教育局工作人員則表示，相關科室已介入處置，會促進校方與學生的溝通，教育引導學生。

網民點睇？

有網民支持學校的決定，表示：「校運會是正式體育賽事，需保障公平性。若允許奇裝異服，可能引發模仿或干擾比賽秩序。個人行為導致班級失去評獎資格，則體現違規需擔責的集體意識。」

但也有網民對於學校的決定感到不滿：「若服裝違規，應在賽前檢錄時制止，而非賽後取消成績，該男生未作弊、未干擾他人，純粹依靠實力奪冠，符合更快、更高、更強的體育精神，而且裙裝與假髮未提供競技優勢，並且其他學校也有類似的情況發生卻未被處罰。」

