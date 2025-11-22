膽囊癌｜44歲網紅確診到離世僅1月 「身上不痛不癢」

湖北一名44歲網紅「巧手花藝」因罹患膽囊癌於11月18日凌晨病逝，從確診到離世僅僅1個月。 該網紅的女兒透過母親的社交媒體帳號發布訃聞後，廣大網友紛紛留言哀悼。

細仔僅9歲 女兒正坐月

據內媒報道，「巧手花藝」10月時拍片宣布自己被診斷出膽囊癌且已擴散。她表示，「身上不疼不癢，只有幾個結節（硬塊），沒想到是癌症」。並藉機勸告粉絲，「千萬不要生悶氣，有氣就發出來」。

「巧手花藝」也透露自己的心聲，「我還有好多心願沒有完成，女兒15號預產期就到了，我還沒有伺候月子還沒有幫她帶大孩子，我家多多才9歲，還有很多事情沒有把他教會，叫我怎麼能放心走」。據悉，這名網紅的小兒子年僅9歲。

「巧手花藝」死訊傳出後，其女婿也發文悼念岳母，呼籲大眾勿胡亂猜測或對其家人進行網絡霸凌，希望給予家屬更多理解與尊重。

無明顯臨床症狀

膽囊癌具有極強的隱匿性，早期幾乎無明顯臨床症狀，常被誤診為膽囊炎或膽結石等疾病。大部分病例發現時往往已是中晚期，而中晚期膽囊癌非常凶險，術後5年存活率不到5%。若常出現右上腹隱痛、飯後飽脹、噁心、黃疸等症狀，務必提高警覺。

流行病學研究顯示，全球範圍內膽囊癌的女性患病率普遍高於男性，女性較男性的患病風險高出2-6倍，且患病風險隨年齡增大而增加。中國膽囊癌發病率佔同期膽道疾病的0.4%-3.8%，位列消化道腫瘤發病率第6位。根據中國腫瘤登記中心的數據，2012年中國膽囊癌發病率為3.82/10萬，城市地區發病率為4.48/10萬，農村地區發病率為3.01/10萬，男性發病率為3.59/10萬，女性發病率為4.05/10萬。

專家建議，應養成良好生活和作息習慣，合理飲食，並定期進行體檢。一旦發現膽囊息肉、膽囊炎、膽囊結石等問題，應立即到專業醫療機構進行規範診療。