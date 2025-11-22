中國觀察：提級紀念胡耀邦110誕辰 有何玄機？

前天（20日）上午，中共中央在人民大會堂舉行座談會，紀念胡耀邦誕辰110周年，中共中央總書記習近平發表講話。這次座談會引起海內外關注，是因為「提級」紀念，明確了這位前中共總書記在黨內的崇高地位。

胡耀邦在1981年6月至1987年1月，擔任中共中央主席、中共中央總書記，但當時只相當於中共大管家，頭上還有幾個婆婆。他剛正廉潔，銳意改革，在民間和知識界擁有很高的威望，但因為「反對資產階級自由化不力」而下台，改任中央政治局委員。1989年4月，胡耀邦猝逝，引發追思潮，導致爆發政治風波。

自此，胡耀邦成為敏感名字。直至2005年11月，中共中央舉行座談會紀念其誕辰90周年，他的名字才正式「脫敏」。不過時任中共總書記胡錦濤沒有出席座談會，中央政治局常委曾慶紅代表中央發言，總理溫家寶和中央紀委書記吳官正出席。

胡耀邦。

2015年11月20日，中共中央舉辦胡耀邦誕辰100周年紀念座談會，時任7名常委全部出席，習近平總書記發表講話。這顯示胡耀邦的正國級地位，而且與葉劍英元帥百年誕辰一樣，在任政治局常委全部出席，其他正國級如楊尚昆、李先念等百年誕辰並非所有常委出席。

根據黨內相關規定，毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、陳雲、鄧小平等「在黨的歷史上處於核心領導地位的黨和國家主要領導人」，逢十誕辰由中共中央舉辦紀念座談會，包括葉劍英在內的正國級無此待遇。胡耀邦此次能「提級」，代表中共中央將其地位提到了「處於核心領導地位」的水平，是個很大的變化。當然，與鄧小平、陳雲等逢十座談會所有政治局常委都出席相比，胡耀邦座談會規格略低，只有3名常委出席，還包括蔡奇、李希。

這次座談會的隆重舉行，說明中共中央高度肯定胡耀邦的歷史地位和他對改革開放事業的貢獻。悼念也有為現實服務之意，習近平號召全黨「要像他那樣，堅定理想信念，對黨忠貞不渝」，「要像他那樣，保持一身正氣，處處以身作則」。這也顯示胡耀邦的道德形象，對當下加強執政黨自身建設具有重要意義。

紀曉華