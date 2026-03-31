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卡爾心水│「伶俐驫駒」四班着數

名家專欄
更新時間：19:28 2026-03-31 HKT
發佈時間：19:28 2026-03-31 HKT

呢期沙田夜泥賽事，其實作為打工仔，真係唔容易入場。平時如果跑快活谷夜馬，由於甚多後生仔喺港島返工，一放工，衫都唔換，就搭兩個站地鐵入啤酒園，一路飲酒、一路聽歌，一路睇跑馬。
卡爾每次見到夜泥，再望望勢均力敵嘅排位表，加埋天文台話周中會狂風雷暴，種種因素加起來，根據卡爾嘅隨口噏統計，基本上係爆冷嘅溫牀。偏偏啱啱攞到新牌嘅袁幸堯，揀咗呢日嚟隆重登場，輝哥提供三匹馬作為見面禮，牌面頗有競爭力。

第四場預料大熱門「伶俐驫駒」係世界膽，不論草泥賽績都硬淨，依家繼續對住一批四班馬，其實好着數；配腳要揀「偵探傳奇」，袁幸堯被譽為繼周俊樂之後最騎得嘅見習生，究竟呢十磅有幾大威力？依家無人知，但呢匹馬喺三班時，卡爾已經追緊，呢次落四班確實非常着數，或者好似禮拜日隻「大愛無疆」咁，落班排靚檔，就由頭帶到尾；「後無來者」減分減到差唔多又超輕磅，一檔可博。

第四場：2伶俐驫駒、1偵探傳奇、12後無來者
第七場：6金玉良言、3狼來了、11勇者無敵

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