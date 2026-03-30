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甜甜小記│袁幸堯志向宏大

名家專欄
更新時間：14:45 2026-03-30 HKT
發佈時間：14:45 2026-03-30 HKT

本周三（四月一日）沙田泥地夜賽，焦點想必是放在初次在港策馬上陣的女見習騎師袁幸堯，她是繼黃寶妮後，香港歷年第七位女將。袁幸堯在外地學藝時，陣上表現獲得正面評價，減十磅在季中後期更見優勢。袁幸堯年紀輕輕，志向宏大，她在早前在傳媒記招中表示，希望一日比一日進步，盡力為師傅姚本輝贏更多頭馬，將來有機會可以策馬在大賽中取得佳績。

袁幸堯在記招中提及，她在南非學習約六個月的歲月中，令她學習攞遮檔。袁幸堯說：「南非出名大風，策騎上如果遇到風阻，或多或少影響跑馬發揮。高雅志是前優秀的騎師，他在南非除了運用其人脈網絡介紹我給南非馬圈認識外，也教導我許多策騎知識。在南非學藝期間，對我學習如果攞遮檔的技巧有很大幫助。」

早前小記採訪「風火輪」及「哪吒」慶功宴，黃寶妮和賀賢馬房員工一起合唱香港電視劇《新紮師兄》主題曲小虎隊的《伴我啟航》，歌詞鼓勵大家無懼困難，勇敢面對挑戰。香港馬圈向來男性主導，女騎師要闖一番事業，殊不容易，可以預見黃寶妮和袁幸堯未來會遇到不少挑戰和考驗，小記祝福她們和一眾本地騎師繼續努力加油，能闖一番天地。

陳嘉甜

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