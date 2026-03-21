Ian心水│「旌採」換人更精彩

今季首度來港客串的應屆愛爾蘭冠軍騎師麥文堅自十二月起至今已取得十場頭馬，而且深受各界支持，儘管剛戰策騎「至旺財」墮馬險象環生，幸好最終沒有大礙，休息一下又能再次馳騁沙場。今次賽事這位年輕好手共策九駒，當中不乏實力分子，有力增添勝仗。

第五場「旌採」自出道以來上陣四次，雖然仍未跑入三甲，但走勢已愈見進步。前仗角逐田草四班千四米，沿途留守包尾，末段展開強勁衝刺，結果造出全組最快的時間而追入一席接近的第五名，僅以個多馬位負於「都靈冠星」；上仗再戰同場同程，可惜轉彎時被迫走外疊，加上最後二百米受催策下外閃，因而影響發揮；今仗更換鞍上配搭，或有助馬兒末段走規，值得一試。對手方面，「超開心」今仗轉廄初出，最近泥地試閘走勢令人眼前一亮，此駒來港前曾在愛爾蘭兩歲馬三級賽中負於「熱似驕陽」及「處處遊」而得季軍，現時評分較來港後已下調二十四分，更強配潘頓並排在有利的內檔，也可一爭。此外，「榮利雙收」今季在第四班演出頗為穩健，雖然本身質素不算超級，但近期表現勝在夠準，亦要兼顧。

第九場「綠野飛馳」上季至今上陣八次，取得兩冠六亞，演出極準。此駒今季較遲才復出，但整體表現仍佳，加上本身跑法主動，若能克服外檔，仍是三甲之材。對手方面，「活力拍檔」上仗贏馬表現出色，本身只曾上陣四次，仍有頗多的上升空間，仍要注視。此外，「魅力奔騰」來港前在英國兩出兩捷，包括勝出一項兩歲馬三級賽，來港後已六度試閘，走勢亦較前上力，今仗初出並要負上重磅，當然甚有難度，但牠型格漂亮，跑姿亦佳，可作冷配。

第五場：11旌採、12超開心、2榮利雙收

第九場：2綠野飛馳、5活力拍檔、1魅力奔騰