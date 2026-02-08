波仔至醒靈活玩│「馬錢子」出頭在望

剛周三夜賽完成的百萬挑戰盃，戰情峰迴路轉，最終「友愛心得」後上封王，而大衛希斯更成連續三屆贏得此盃的練馬師；再看對上兩屆盟主「好友心得」及「太陽勇士」，戰至今季都持續有表現，看來練者對部署馬匹爭奪此殊榮的確有計，因賽期大約五個月有多，馬匹在連場硬仗後仍可保持戰鬥力，足見他保養中年馬亦有一手。

徐雨石是另一位筆者認為保養馬匹功力深厚的練馬師，看近季的「胡椒軍曹」、「電訊巴打」屢建奇功外，今季則有「星火燎原」及「燭光晚餐」成代表作，且在季中階段其頭馬數字已達標，表現出色。相信石廄今季不少馬匹出賽頻率轉趨正常，亦有不少新馬來投，廄內未交代之馬必會盡拼。

第二場正是喜歡徐雨石馬房的「馬錢子」，近兩仗轉戰泥地均在段速結構不俗的場合見走勢，上仗初戰四班賽更在沿途蝕腳程下首度入位，足見在四班有微利。千三磅大馬復課所見落腳輕巧，狀態仗比仗好，觀乎今仗領放馬唔算多，十檔起步更可讓這匹大步馬輕鬆展開步頭切入，同組對手實力未見突出，應出頭在望。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 Q/QP 1 膽拖 3 5 9 12

第三場 Q/QP 10 膽拖 1 3 5 13

第十場 WP 2

混合過關三串七 共242注

