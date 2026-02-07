甜甜小記│吳嵩希斯與百萬挑戰盃有緣

跑馬地百萬挑戰盃剛周三晚完滿舉行，結果由希廄「友愛心得」捧盃奪標，此馬是23/24 大衛希斯練馬師賽馬團體，而希斯於2024年憑「好友心得」與沈集成訓練的「合夥雄心」共享此系列的冠軍殊榮，去年和今年則先後憑「太陽勇士」和「友愛心得」贏出此盃，希斯連續三年贏得跑馬地百萬挑戰盃，可見練者與此盃有緣。

除了希斯外，「心得」系馬主吳嵩與跑馬地百萬挑戰盃亦相當有緣，事關這是吳嵩第三次勝出此盃賽（「富有心得」、「好友心得」及「友愛心得」）。今次「友愛心得」奪標，全靠希斯和馬主互信的成果。當「友愛心得」前一場配麥文堅贏馬後，希斯受訪時已經力讚此馬很可靠，預告部署馬兒相隔一周再出，力爭連捷，務求爭取跑馬地百萬挑戰盃。練馬師部署獲得「心得」系馬主們全力支持，結果戰略成功，一矢中的，造就「友愛心得」成功封王。

吳嵩也有分享「友愛心得」奪標過程中心情起伏跌宕的體驗，並以坐過山車來形容。吳嵩說：「周一排位時『友愛心得』抽12檔嚇一嚇；周三晨早收到希斯消息，麥文堅受傷缺陣，心情跌到谷底，好彩搵到班德禮騎，但入到場見全利貼欄前領或緊咬步速，12檔留後必败，所以與另一位團體馬主成員績王Eddie在第二、三場不刨馬一直睇片，研究用何種方法克敵？结果睇到此駒排外檔留住必敗，唯一的一次排外檔入Q，就是去年元旦潘頓策骑，起步鏟起前段，迫其他前領馬放快啲，自己就埋到二叠有遮擋。今仗在沙圈向騎練提出，兩位都同意兵行險著，不夠前速放頭，卻不放棄前段。结果在有遮檔之下入直路才拉出外檔衝刺取勝。」吳嵩又提到，今場是自己養馬第50場頭馬，他和希斯都識了超過30年，希斯是很有耐性和有鬥志的練馬師，大家合作愉快。

陳嘉甜