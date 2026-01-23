Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│范邦初鍾情「超勁熊威」

周日沙田賽事，角逐第十一場三班千六米的廖廄「超勁熊威」在港初出，馬主范劉鈺明是「熊」系馬主范邦初的太太。范邦初在港養馬逾二十五年，由於當初喜歡熊公仔，因此多年來旗下馬一律以「熊」字為名。「超勁熊威」今場在港首度作賽，小記日前訪問范邦初，原來他引入此馬的過程有段小故事，可以藉此分享。

認識范邦初的朋友都知道，他和前退休南非練馬師霍利時是好朋友。過往范邦初旗下的「熊中雄」、「又係熊」、「滿冠熊」、「戰熊三千」等多駒過往都是由霍利時訓練。范邦初說：「我是經霍利時而購入『超勁熊威』。當初霍利時給予我一些自購馬在外地出賽的片段，我對『超勁熊威』一見鍾情，便委托霍利時幫忙，希望聯絡該駒的馬主。霍利時立即回覆我，叫我不用多想，因他覺得『超勁熊威』的上手馬主一定無意出售該駒。一個月之後，我仍然未能尋覓得合心水的馬，便再請霍利時認真再聯絡『超勁熊威』的上手馬主，結果對方願意出售。」

退休練馬師霍利時（左）和「熊」系馬主范邦初。
「我很喜歡『超勁熊威』在南非贏馬一役的姿態，於是便拍扳購入，此馬是我喜歡，所以購入，我真不敢確定牠的質素如何。廖康銘對我和太太說很喜歡『超勁熊威』，廖康銘沒有太過催谷馬兒，循序漸進地慢慢做工夫，今場始終是馬兒在港初出，我們持觀望的態度，希望這匹南非自購馬盡快適應香港賽馬模式，盡力跑得接近。」

陳嘉甜

