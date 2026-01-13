Dickson心水│「唯美主義」谷B施冷箭

今期賽事於跑馬地B跑道舉行，這條賽道非常蠱惑，短途及中長途常見不同的場地偏差，臨場要隨機應變。

第五場三班1650米，「唯美主義」上季贏馬後加至73分，及後常常跑近卻無法再勝，證明現階段難有進步。因此，伍鵬志今季初安排牠勤跑減分，所以賽績差亦不足為據。經一番努力後，馬兒現評62分，已比上季贏馬時低，加上上仗跑大長途亦交出追勁，同場頭馬「豐辰」接戰跑田草又上名，季軍「發財先鋒」再出更贏馬。「唯美主義」雖然輸給牠們，但某程度證實狀態已回勇，縮程隨時施冷箭！

第九場三班1200米，「臻至辰」上仗久休復出，出閘稍慢仍然輕取再出上名的「細水長流」，升班換潘頓騎，相信無阻力。

第五場 11 唯美主義

第九場 6 臻至辰