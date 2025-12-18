Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│黃志航育馬悟出人生道理

名家專欄
更新時間：00:30 2025-12-18 HKT
發佈時間：00:30 2025-12-18 HKT

「銀騰」及團體馬「勇霸龍」馬主黃志航，是少數參與育馬的馬主，他勇於接受挑戰並從育馬中悟出人生道理。

黃志航於2021年澳洲周歲馬匹拍賣會以三十五萬澳元買入「炯炯有神」，當年牠是其父糸Street Boss在全澳紐周歲拍賣會中的最高價成交。黃志航說：「我心想『炯炯有神』的母親只是一匹鄉村四歲處女馬賽的頭馬，竟然可生出一匹型格俊俏的高價子嗣，令我萌生購入其母的想法。於是我通過澳洲馬販，跟母馬牧場洽購『炯炯有神』的母親，之後安排牠跟Street Boss配種，2022年誕下一匹馬仔，於2024年同一個拍賣會出售，由姚本輝購入，正是現時在港服役的『各絲各法』。」

雖然黃志航加入育馬界時間不長，但百分百投入，他說：「每年我會在馬仔出生的季節前往澳洲待產，每當有小馬出生，我會爭取第一時間去看BB。我跟隨母馬牧場的主人，一起開車運送母馬去配種，很多時來回要好多小時車程，途中只會在加油站食個漢堡包醫肚，之後又匆匆趕路，但我樂在其中。母馬配種後，牧場會在首十五天幫牠們驗孕，我經常留意着手機短訊，最渴望收到Positive的訊息，如果是Negative，就要重新等待下一次排卵期；如果三十天和四十五天的結果都是Positive的話，母馬就算正式安全懷孕了！」

目前黃志航在澳洲養有一匹馬女Lavandula，由他親自培育，今年取得三連勝，令黃志航大感滿足，他說：「Lavandula現時在澳洲服役成績不錯，想起見牠出生時第一次站立，到周歲做馴服工夫（Break in）、基礎訓練，之後接受操練、試閘及正式出賽，再到贏取頭馬，給予我很大滿足感。」

現在黃志航擁有二十匹母馬，在育馬歷程中，他曾面對不少難關：「我覺得育馬非常需要運氣，我試過多次牝馬接近臨盆時不幸流產，令人痛心；但自從我參與育馬之後，鍛鍊出耐性及面對現實的心態，現在即使面對難題，也能處之泰然。」

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
01:51
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 消息為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
7小時前
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
馮盈盈銳意轉型挑戰大尺度？再貼噴血級內衣照片 優美身段深邃上圍衝擊眼球
影視圈
10小時前
港女葵芳午膳疑被「搭枱」食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
港女葵芳午膳疑被人「搭枱」呃食霸王餐？ 埋單離場始知「貴咗咁多！」 網民：俾錢前要睇單
飲食
10小時前
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
奧斯卡2026｜《破‧地獄》止步初選名單 《國寶》與《選擇有罪》躋身「最佳國際電影」15強
影視圈
11小時前
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
Janice Man文詠珊秘密產子後首曝光 見證「黃金新娘」驚人背景 婚宴奢華直逼古代宮廷
影視圈
8小時前
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
14小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
6小時前
除夕跨年煙花匯演取消 旅發局：倒數活動移師中環遮打道行人專用區
除夕跨年煙花匯演取消 旅發局：倒數活動移師中環遮打道行人專用區
社會
5小時前
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
15小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT