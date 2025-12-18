甜甜小記│黃志航育馬悟出人生道理

「銀騰」及團體馬「勇霸龍」馬主黃志航，是少數參與育馬的馬主，他勇於接受挑戰並從育馬中悟出人生道理。

黃志航於2021年澳洲周歲馬匹拍賣會以三十五萬澳元買入「炯炯有神」，當年牠是其父糸Street Boss在全澳紐周歲拍賣會中的最高價成交。黃志航說：「我心想『炯炯有神』的母親只是一匹鄉村四歲處女馬賽的頭馬，竟然可生出一匹型格俊俏的高價子嗣，令我萌生購入其母的想法。於是我通過澳洲馬販，跟母馬牧場洽購『炯炯有神』的母親，之後安排牠跟Street Boss配種，2022年誕下一匹馬仔，於2024年同一個拍賣會出售，由姚本輝購入，正是現時在港服役的『各絲各法』。」

雖然黃志航加入育馬界時間不長，但百分百投入，他說：「每年我會在馬仔出生的季節前往澳洲待產，每當有小馬出生，我會爭取第一時間去看BB。我跟隨母馬牧場的主人，一起開車運送母馬去配種，很多時來回要好多小時車程，途中只會在加油站食個漢堡包醫肚，之後又匆匆趕路，但我樂在其中。母馬配種後，牧場會在首十五天幫牠們驗孕，我經常留意着手機短訊，最渴望收到Positive的訊息，如果是Negative，就要重新等待下一次排卵期；如果三十天和四十五天的結果都是Positive的話，母馬就算正式安全懷孕了！」

目前黃志航在澳洲養有一匹馬女Lavandula，由他親自培育，今年取得三連勝，令黃志航大感滿足，他說：「Lavandula現時在澳洲服役成績不錯，想起見牠出生時第一次站立，到周歲做馴服工夫（Break in）、基礎訓練，之後接受操練、試閘及正式出賽，再到贏取頭馬，給予我很大滿足感。」

現在黃志航擁有二十匹母馬，在育馬歷程中，他曾面對不少難關：「我覺得育馬非常需要運氣，我試過多次牝馬接近臨盆時不幸流產，令人痛心；但自從我參與育馬之後，鍛鍊出耐性及面對現實的心態，現在即使面對難題，也能處之泰然。」

陳嘉甜