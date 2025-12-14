Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬觀微全日心水│「大眾福星」潘頓成全

名家專欄
更新時間：01:00 2025-12-14 HKT
發佈時間：01:00 2025-12-14 HKT

羅富全馬房的澳洲自購馬「大眾福星」，今季兩戰三班田草千四米，都能在不利形勢之下殺入三甲。今仗列陣第九場再戰同程，檔位內移，可望收復失地。

「大眾福星」在上季季中一月十九日登場，進度尚算理想，而且第四戰就能在三班田草千四米敲響勝利之門。到五月三十一日此駒贏馬加分後再臨同程，雖然排在不利的第十一檔，沿途留得較後，但最後仍能入Q，班次上不無優勢。

今季，「大眾福星」續見進步，儘管兩戰勝程都排在外檔，陣上走位欠佳，最終也均可上名，上仗更只是僅負短馬頭位而已。今仗排第七檔，將能更展所長。

馬觀微

