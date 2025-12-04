甜甜小記│桂福特馬房團隊同心協力

桂福特今季來港開倉揚名立萬，早前憑「安遇」勝出三級賽婦女銀袋，贏得口碑，練馬功夫漸獲肯定。桂福特來自南非，小記覺得他的作風與同鄉苗禮德，霍利時和韋達很不同。

桂福特的老友苗禮德比較cool(嚴肅)，賽前不願意接受訪問，不過話分兩頭說，只要討論的話題並非賽馬，他便變得很健談，有時更妙語如珠，令人捧腹大笑。苗禮德現時過半退休的生活，享受人生之餘，也與香港馬會有合作，協助引入南非馬來港。至於霍利時以往在香港從練時，常常低著頭工作，沉默寡言，雖然予人不擅應酬的感覺，但只要與他熟絡後，他便會放開心屝，非常好傾。霍利時非常愛錫一對仔女，其子霍宏聲自幼夢想成為騎師，霍利時全力鼓勵兒子向目標進發。每次小記與霍利時提及其子霍宏聲，霍利時總是流露有仔萬事足的慈父笑容。另一邊廂，韋達自從掛靴轉任練馬師後，對於馬經傳媒的笑容比前多了，態度更寬容。韋達騎而優則練，最令小記佩服是練者多年來一直保持勁弗的身形，相信與他超級自律的性格不無關係。

至於桂福特每次贏馬後都樂於接受馬經傳媒訪問，而且經常展示陽光燦爛的笑容，其太太總是站在一旁，等待練者接受訪問，默默支持老公，非常甜蜜。早前桂福特旗下的「安遇」勝出三級賽婦女銀袋賽，練者在訪問時把功勞歸功於馬房團隊和騎師田泰安，態度謙虛。桂福特說：「每位練馬師都渴望在大賽中獲得好成績，而我能在第一季就勝出級際賽，令人難以置信，除了感謝馬主的信任外，也有賴馬房團隊的努力，尤其是副練張漢威，整個團隊十分賣力，把馬匹照顧得無微不至。我也很幸運地從榮休的容天鵬中覓得張漢威出任副練，在他的協助下，廄務打理得井井有條，我們會同心協力，繼續爭取好成績。」即使練馬師個人的能力有多高強，都需要馬房團隊的合作，桂福特明白團隊的重要性，相信是他能迅速在競爭激烈的香港從練環境中站穩的主因。

陳嘉甜

