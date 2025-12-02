Ian心水│「快樂寶寶」強配反彈

麥道朗近期手風轉順，自於11月23日憑「一世美麗」、「錶之銀河」與「浪漫勇士」大演帽子戲法之後，近期亦憑「有盈勇士」及「蜜蜜送」梅開二度。今次賽事，這位全球最佳騎師將策五駒出戰，而且大部分質態俱備，有力連場數胡。

第一場「快樂寶寶」是上季來港的澳洲自購新馬，雖然在港首四戰沒甚走勢，但隨着評分逐步下調，演出亦愈見接近。上季最後兩戰角逐谷草一千米均所負不遠，今季已四度上陣，除了第二仗受制於外檔而未能構成任何威脅之外，其餘各仗均有點追勢。今仗更由希威森改由麥道朗策騎，威力更大，當然值得看高一線。

對手方面，「友得盈」季內首戰跑谷草一千米僅以半個馬位負於「銀刺勇士」而屈居亞軍，近兩仗重返四班卻未能更進一步。今仗回師五班賽，加上本身質素尚新，應可再次跑得接近，可惜排在不利的第十檔，估計略為難跑。此外，「賢心星」陣上演出略為失準，但若能發揮水準，計實力也有權一爭。

第八場「龍文鞭影」上仗已交由麥道朗主理，在該場谷草千八米賽事中，早段留守中間位置，至直路移出望空，終點前走勢強勁，結果僅以半個馬位不敵頭馬「非惟僥倖」而得第六名。今仗再戰同程並戴羊毛面箍，應有助馬匹發揮。

對手方面，「盈益善」早前出跑道時將希威森拋下，最終退出賽事。如果臨場情緒穩定，始終目前評分仍有不少上升空間，可望構成威脅。此外，「奔放」有質素而非超級，憑藉主動跑法也可兼顧。

第一場 4 快樂寶寶 3 友得盈 6 賢心星

第八場 4 龍文鞭影 7 盈益善 5 奔放