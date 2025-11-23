Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「遨遊氣泡」無畏勇士

更新時間：10:49 2025-11-23 HKT
發佈時間：10:49 2025-11-23 HKT

來到十一月下旬，大賽氣氛日漸濃厚。今午中銀賽馬日三場二級賽為十二月國際賽掀序幕，新舊馬王同日出戰，加上後起之秀挑機，戲碼見不暇給。麥道朗來港後暫時守齋三期，如筆者之前所言，跑馬始終要以馬為先。

第七場馬會一哩錦標，廖康銘馬房的「祝願」上季衝擊打吡未竟全功，今季回師千六米則兩戰未逢敵手。常言道體形較小的馬匹或會畏群怕受擠碰，但「祝願」個子小小卻藏強大鬥心，進步一日千里，狀態更如日中天，有望接棒成為香港一哩王。「錶之銀河」早於四歲時已展現雄厚實力，與一級賽冠軍「加州星球」數度跑近，如今韁口有顯著改善，陣上懂得放鬆而不脫口，上仗因取位欠順而未能全力施為，換上麥道朗兼轉配備要提防。「越駿歡欣」準而難贏，但近況好兼性格忠心，難以捨棄。「陽光勇士」素來不易操控，杜苑欣騎過一場熟習馬性後，有望交出進步表現。

第八場馬會盃兩雄相遇，「浪漫勇士」傷癒復出，火併上季長途三冠王「遨遊氣泡」，話題十足。「遨遊氣泡」季內復出一仗雖居後列過終點，但負頂磅望空走外形勢不利，才導致表現平平，較諸「浪漫勇士」，本身既熱身一仗，部署亦較完整，可作膽。誠然「浪漫勇士」南征北討奪得佳績令人敬佩，但中東之戰後輕微受傷兼逾半年未上陣，作膽略有風險。「安騁」於十一月的狀態有明顯改善，縱級數較低，但氣量根據足。「有目共賞」畢竟為皇太后盃冠軍，實力氣量有保證。

廖浩賢精選

第七場    7    祝願    2    錶之銀河
    5    越駿歡欣    8    陽光勇士
第八場    2    遨遊氣泡    1    浪漫勇士
    5    安騁    6    有目共賞
 

