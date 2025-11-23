Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│練馬師王吼蔡約翰

名家專欄
更新時間：02:00 2025-11-23 HKT
發佈時間：02:00 2025-11-23 HKT

上次提到，近期谷草的練馬師王分數偏低，最終游達榮剛戰奪30分封王，賽果固然是爆冷，但分數符合近期水平。事實上，最近沙田賽事的封王分數也都偏低，一般頂多三十幾分，甚至上次田戰伍鵬志得24分已封王，且看今次跑大賽，趨勢會否改變。

馬王「嘉應高昇」強勢登場，照計穩奪12分，估計希斯的練馬師王會順帶惹人追捧。不過，查「嘉應高昇」上季八次贏馬，其間希斯只得一次封王，單計此駒今季贏特首盃當日，同日廄侶只得「天星」一駒跑P，證明「嘉應高昇」出場不代表必是馬房變倍器。

回說今期心水，蔡約翰在大賽日出馬十三匹，陣容似模似樣，雖然要在三項大賽贏馬絕不容易，但連場入位仍有機會，關鍵是其他場合不乏惡馬列陣，希望炒埋一碟夠分封王。

重點爭分馬方面，「弦力寶」上仗休出即贏馬，於蔡廄而言屬少見例子，啟示佢今季轉四歲大有進步，估計升勢未止。「精算激流」復課兩試大閘，明顯有備而來。

目標：蔡約翰

賠率：3.5

全日惡馬  第九場：弦力寶  

練馬師王最佳投注時機：第三場前
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前