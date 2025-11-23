亨利拆局│練馬師王吼蔡約翰

上次提到，近期谷草的練馬師王分數偏低，最終游達榮剛戰奪30分封王，賽果固然是爆冷，但分數符合近期水平。事實上，最近沙田賽事的封王分數也都偏低，一般頂多三十幾分，甚至上次田戰伍鵬志得24分已封王，且看今次跑大賽，趨勢會否改變。

馬王「嘉應高昇」強勢登場，照計穩奪12分，估計希斯的練馬師王會順帶惹人追捧。不過，查「嘉應高昇」上季八次贏馬，其間希斯只得一次封王，單計此駒今季贏特首盃當日，同日廄侶只得「天星」一駒跑P，證明「嘉應高昇」出場不代表必是馬房變倍器。

回說今期心水，蔡約翰在大賽日出馬十三匹，陣容似模似樣，雖然要在三項大賽贏馬絕不容易，但連場入位仍有機會，關鍵是其他場合不乏惡馬列陣，希望炒埋一碟夠分封王。

重點爭分馬方面，「弦力寶」上仗休出即贏馬，於蔡廄而言屬少見例子，啟示佢今季轉四歲大有進步，估計升勢未止。「精算激流」復課兩試大閘，明顯有備而來。

目標：蔡約翰

賠率：3.5

全日惡馬 第九場：弦力寶

練馬師王最佳投注時機：第三場前

