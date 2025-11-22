Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「桃花開」潘頓心頭好

名家專欄
更新時間：18:57 2025-11-22 HKT
發佈時間：18:57 2025-11-22 HKT

第四場「桃花開」上季在打吡大賽跑第十名，以三乘多見負，其後便休賽至十月下旬，上仗休出跑二班千六米樂聲盃追入季軍，表現頗佳。此駒在港至今十戰，除了初出一役所負較遠，其餘各仗演出俱佳。今次潘頓放棄季內騎過兩次的「君子傳承」而就，且看其選擇是否正確。對手方面，「天將龍駒」潛藏豐厚，質素尚未見盡，上仗出爭田草二千米，早段留居於後，轉彎時仍落後領放馬約八個馬位，直路初移至最外疊衝刺，結果在最後一百米逢馬過馬，並以頸位之先擊敗「愛心神駒」，賽事水準夠高，論馬勝後仍勇，今戰仍具威脅。此外，「發財先鋒」曾在一級賽上名，評分已由最高的118分減至現時67分，足足減去51分之多，雖然年屆八歲，戰鬥力難免退化，但如果形勢造就，仍有力闖入三甲一席。

第五場「鑽石星空」上仗出爭三班千四米改用前置跑法，僅在終點前才被「富國兄弟」超越而屈居亞軍，效果頗佳。今仗續用布文，排位亦可，有力跑入前列。對手方面，「超勁赤兔」季內兩戰均跑得接近，今次改配杜苑欣或有驚喜。此外，「白鷺金剛」上仗改配潘頓，終取得來港後首場頭馬，由於贏馬姿態極出色，因此換來大幅加分，今次初跑三班存在難度，若臨場賠率太熱，仍配較宜。

第四場：2桃花開、7天將龍駒、12發財先鋒
第五場：2鑽石星空、12超勁赤兔、7白鷺金剛

