Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「久久為昇」打開勝門爭獎金

名家專欄
更新時間：02:00 2025-11-23 HKT
發佈時間：02:00 2025-11-23 HKT

剛周三夜賽跟同文馬高師兄齊齊為在港爭取首勝的「翠湖烈風」打氣；今次日賽又看中了一匹賀廄賽駒，就係第九場「久久為昇」，呢匹四歲自購馬外地三戰，而在港首戰亦可跑入三甲，足見頗忠心。

回看總場次051前中段步速稍慢，末段偏快，後上馬無優勢，而「久久為昇」更於最後二百米才正式望空，再看同場後上有勢的「小鳥天堂」、「風雲武士」以及「魅力寶駒」翌仗都跑入三甲，足見「久久為昇」這席亞軍水準極高。

雖然上仗「久久為昇」再跑田草千二米名次倒退，但除了頭段步速偏慢外，頭馬「錶之星河」締快末段拉快總時間贏馬，故令後上賽駒只能原地踏步。而事後看111場次，除了「錶之星河」外，「飲杯」返谷草補中，「晒冷」剛剛雙蝕形勢入位，「添開心」降班亦差點補中，足見賽事水準同樣出色。

今仗賽前廄主安排「久久為昇」季內首度於從化作小休及操練，埋門快跳過步從容，最後試跑追勢亦對辦，狀態及鋒而試，有大樹遮蔭下，相信更有攻堅之心，且看能否打開在港勝利門及取得優異成績特別獎金。

波仔靈活玩過關提供：

第一場 Q/PQ    11 膽拖 3 4 5 6
第二場 WP    8
第九場 二重彩    3 複式膽拖 1 5 8 

混合過關三串四    共172注

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
8小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
15小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前