波仔至醒靈活玩│「久久為昇」打開勝門爭獎金

剛周三夜賽跟同文馬高師兄齊齊為在港爭取首勝的「翠湖烈風」打氣；今次日賽又看中了一匹賀廄賽駒，就係第九場「久久為昇」，呢匹四歲自購馬外地三戰，而在港首戰亦可跑入三甲，足見頗忠心。

回看總場次051前中段步速稍慢，末段偏快，後上馬無優勢，而「久久為昇」更於最後二百米才正式望空，再看同場後上有勢的「小鳥天堂」、「風雲武士」以及「魅力寶駒」翌仗都跑入三甲，足見「久久為昇」這席亞軍水準極高。

雖然上仗「久久為昇」再跑田草千二米名次倒退，但除了頭段步速偏慢外，頭馬「錶之星河」締快末段拉快總時間贏馬，故令後上賽駒只能原地踏步。而事後看111場次，除了「錶之星河」外，「飲杯」返谷草補中，「晒冷」剛剛雙蝕形勢入位，「添開心」降班亦差點補中，足見賽事水準同樣出色。

今仗賽前廄主安排「久久為昇」季內首度於從化作小休及操練，埋門快跳過步從容，最後試跑追勢亦對辦，狀態及鋒而試，有大樹遮蔭下，相信更有攻堅之心，且看能否打開在港勝利門及取得優異成績特別獎金。

波仔靈活玩過關提供：

第一場 Q/PQ 11 膽拖 3 4 5 6

第二場 WP 8

第九場 二重彩 3 複式膽拖 1 5 8

混合過關三串四 共172注