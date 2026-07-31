新盤本月連環錄破頂個案 逾20宗創新高

新盤本月整體成交雖然不多，暫錄近800宗成交，連續2個月跌破千宗水平，惟本月連番錄得新高價成交，昨日啟德天璽．天2期連沽10伙，呎價達4.73萬創Elite Zone新高、九龍塘滶蘊一個2房以約1982萬售出，亦創同類單位新高紀錄，保守統計本月至今破頂個案已超過20宗。

九龍塘滶蘊呎價3.53萬

新世界旗下九龍塘滶蘊昨日增添成交，單位位於7樓E1室，面積561方呎，2房設計，以1982.1萬售出，造價創2房同類戶型新高，呎價35332元，項目本月亦連沽5伙，套現逾8800萬。

滶蘊2房以1982.1萬售出，造價創2房同類戶型新高。

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啟德柏蔚森II月內5度破頂

新高價頻現，新世界滶蘊添新高成交外，同系柏傲莊III及啟德柏蔚森II亦連番創出同類新高價成交，單是柏蔚森II，本月已5度創同類單位新高紀錄，最近一宗為2座20樓J室，面積287方呎，屬1房，單位本月20日以690.3萬售出，呎價24052元，成交價為同類戶型新高；另柏傲莊III本月亦兩度創出同類型新高紀錄。

天璽．海呎價8萬啟德新高

破頂個案最矚為新地旗下兩盤，其中啟德天璽．海於月初售出MANSION 1座SKY MANOR複式戶，面積3099方呎，以2.4792億售出，呎價高達8萬，均創項目新高，呎價更造出啟德區新高紀錄；同系北角海璇月初售出2座19樓A室，面積2373方呎，單位以2億售出，呎價高見84282元，同為雙破頂個案，呎價更創出港島東新高紀錄。

北角海璇月初售出2座19樓A室，面積2373方呎，單位以2億售出，呎價高見84282元。

其他項目亦於本月造出新高價成交，包括恒基土瓜灣壹沐2期、嘉華嘉居．天后、資本策略旗下佐敦彌敦道350號高臨、宏安鰂魚涌FINNIE、建灝地產九龍城文曜等，本月均錄得雙破頂個案，粗略統計本月新高個案最少達20宗。

本月部分新高價成交個案：

地區／新盤 單位 成交價（萬）／呎價（元） 備註 啟德天璽．天2期 1座25樓A1室 4301.88／47378 Elite Zone呎價新高 九龍塘滶蘊 7樓E1室 1982.1／35332 同類單位成交價新高 元朗芊御 1座16樓K室 858／15106 項目成交價新高 土瓜灣壹沐2期 2座33樓A室 1397.35／27292 成交價及呎價雙新高 天后嘉居．天后 30樓A室 2980／34772 成交價及呎價雙新高 香港仔澄天 26樓B室 2518／28581 成交價及呎價雙新高 鰂魚涌FINNIE 29樓A室 2817／45000 成交價及呎價雙新高

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