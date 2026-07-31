新盤本月連環錄破頂個案 逾20宗創新高
更新時間：10:10 2026-07-31 HKT
發佈時間：10:10 2026-07-31 HKT
發佈時間：10:10 2026-07-31 HKT
新盤本月整體成交雖然不多，暫錄近800宗成交，連續2個月跌破千宗水平，惟本月連番錄得新高價成交，昨日啟德天璽．天2期連沽10伙，呎價達4.73萬創Elite Zone新高、九龍塘滶蘊一個2房以約1982萬售出，亦創同類單位新高紀錄，保守統計本月至今破頂個案已超過20宗。
九龍塘滶蘊呎價3.53萬
新世界旗下九龍塘滶蘊昨日增添成交，單位位於7樓E1室，面積561方呎，2房設計，以1982.1萬售出，造價創2房同類戶型新高，呎價35332元，項目本月亦連沽5伙，套現逾8800萬。
啟德柏蔚森II月內5度破頂
新高價頻現，新世界滶蘊添新高成交外，同系柏傲莊III及啟德柏蔚森II亦連番創出同類新高價成交，單是柏蔚森II，本月已5度創同類單位新高紀錄，最近一宗為2座20樓J室，面積287方呎，屬1房，單位本月20日以690.3萬售出，呎價24052元，成交價為同類戶型新高；另柏傲莊III本月亦兩度創出同類型新高紀錄。
天璽．海呎價8萬啟德新高
破頂個案最矚為新地旗下兩盤，其中啟德天璽．海於月初售出MANSION 1座SKY MANOR複式戶，面積3099方呎，以2.4792億售出，呎價高達8萬，均創項目新高，呎價更造出啟德區新高紀錄；同系北角海璇月初售出2座19樓A室，面積2373方呎，單位以2億售出，呎價高見84282元，同為雙破頂個案，呎價更創出港島東新高紀錄。
其他項目亦於本月造出新高價成交，包括恒基土瓜灣壹沐2期、嘉華嘉居．天后、資本策略旗下佐敦彌敦道350號高臨、宏安鰂魚涌FINNIE、建灝地產九龍城文曜等，本月均錄得雙破頂個案，粗略統計本月新高個案最少達20宗。
本月部分新高價成交個案：
|地區／新盤
|單位
|成交價（萬）／呎價（元）
|備註
|啟德天璽．天2期
|1座25樓A1室
|4301.88／47378
|Elite Zone呎價新高
|九龍塘滶蘊
|7樓E1室
|1982.1／35332
|同類單位成交價新高
|元朗芊御
|1座16樓K室
|858／15106
|項目成交價新高
|土瓜灣壹沐2期
|2座33樓A室
|1397.35／27292
|成交價及呎價雙新高
|天后嘉居．天后
|30樓A室
|2980／34772
|成交價及呎價雙新高
|香港仔澄天
|26樓B室
|2518／28581
|成交價及呎價雙新高
|鰂魚涌FINNIE
|29樓A室
|2817／45000
|成交價及呎價雙新高
最Hit
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
2026-07-29 17:15 HKT
颱風「白海豚」爆發增強恐成今年風王 天文台：接近歷史極端值 或直逼史上最強「泰培」？
2026-07-30 09:46 HKT