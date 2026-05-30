Blue Coast獲內地客7013萬掃2伙 呎價逾2.8萬

長實與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸Blue Coast，昨日錄一組內地買家斥資逾7013萬，以招標形式購入兩伙4房海景單位，呎價逾2.8萬。

最新成交單位為3座15樓及16樓B室，單位面積同為1224方呎，同屬4房雙套連儲物房間隔。成交價3500.64萬及3512.88萬，成交呎價28600元及28700元。據了解，買家購入兩個單位，計劃與家人同住。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，周末起將開放全新4房連裝修示範單位予公眾參觀。項目全盤僅餘最後26伙，集團正考慮上調餘下單位招標意向價。Blue Coast系列至今累售1174伙，合共套現逾211億。

雲向開放式單位327.7萬沽

永泰地產旗下粉錦公路雲向亦錄成交，最新售出25樓C1室，為面積218方呎的開放式單位，成交價327.7萬，呎價約15032元。

項目本月暫售約23伙，合共套現逾8979萬，其中，有特色單位於月初以每呎2萬售出，創下項目新高。

海德園單日套現逾1549萬

太古地產與中華汽車合作發展的柴灣海德園1期，昨日連錄2宗成交，售出單位包括2座41樓及42樓的E室，面積均為437方呎，同屬1房間隔，成交價分別771.9萬及777.2萬，成交呎價17664元及17785元，單日套現逾1549萬。

宏安旗下北角101 KINGS ROAD昨錄一宗成交，最新售出5樓A室特色戶，為3房連平台戶型，面積512方呎，連215方呎平台，成交價2150.4萬，成交呎價達42000元。

